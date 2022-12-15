https://ria.ru/20221215/igla-1839017524.html

Запад подсадил Украину на кредитную иглу, заявили в ДНР

Запад подсадил Украину на кредитную иглу, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.12.2022

Запад подсадил Украину на кредитную иглу, заявили в ДНР

Запад подсадил Украину на "кредитную иглу", чтобы использовать ее против России, заявил РИА Новости замсекретаря донецкого регионального отделения партии... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T21:47

2022-12-15T21:47

2022-12-15T21:48

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Запад подсадил Украину на "кредитную иглу", чтобы использовать ее против России, заявил РИА Новости замсекретаря донецкого регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов.Еврокомиссия (ЕК) 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требовалось ее согласование странами ЕС и Европарламентом. Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года."Евросоюз выделит Украине 18 миллиардов евро. Как сильно это напоминает англосаксонскую "благотворительность" по отношению к Германии… В конце 20-х годов Америка подсадила Германию на "крючок" кредитов, которые шли на восстановление её военно-промышленного потенциала. А параллельно США и Британией "выращивалась" та политическая сила, которая должна была сыграть главную роль в "спектакле" под названием Вторая мировая война", - сказал Муратов.По его мнению, "механизм взращивания "монстра", который попытается уничтожить Россию, Запад активно использует и сегодня."Замените выражение "гитлеровская Германия" на "постмайданная Украина". Что получается? Тоже самое. Отличие – только в географическом названии. Запад подсадил Украину на "кредитную иглу". Долгие годы он вливает в неё огромные деньги для спонсирования нацистского киевского режима ровно с той же целью, с какой взращивал Гитлера, – поработить Россию, завладеть её природными и человеческими ресурсами", - дополнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html

https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html

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в мире, алексей муратов, украина, россия, германия, еврокомиссия, единая россия, евросоюз