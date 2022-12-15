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"Хоррор Фест" откроется в Москве показом фильма "Хищники" - РИА Новости, 15.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221215/horrorfest-1838716634.html
"Хоррор Фест" откроется в Москве показом фильма "Хищники"
"Хоррор Фест" откроется в Москве показом фильма "Хищники" - РИА Новости, 15.12.2022
"Хоррор Фест" откроется в Москве показом фильма "Хищники"
В Москве стартует II Международный кинофестиваль фильмов ужасов "Хоррор Фест". В программе ленты из России, США, Мексики, Канады. Также пройдет питчинг проектов РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:39
2022-12-15T17:39
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Москве стартует II Международный кинофестиваль фильмов ужасов "Хоррор Фест". В программе ленты из России, США, Мексики, Канады. Также пройдет питчинг проектов жанровых фильмов, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.Смотр откроет психологический триллер "Хищники" от номинанта на премию "Оскар" Родриго Сорогойена. В нем рассказывается о паре, которая переехала из города в деревню в поисках спокойствия. Но местные дружелюбием не отличались. Проект получил 18 номинаций на премию "Гойя" и награды фестивалей в Чикаго, Сан-Себастьяне, Токио и многих других.В этом году на "Хоррор Фесте" появится секция коротких метров. Покажут работы Димы Барченкова "Бежать некуда", "Ку-ку" Светланы Белоруссовой.В конкурсной программе заявлены ленты "Ведьма: Реинкарнация", "Спуск. Игра с дьяволом", "Астрал: Потомство", "Тропа смерти". Перед показами полнометражных фильмов будут трансляции коротких анимационных лент от студии "Урал-синема". "Эти мультфильмы не так уж и страшны сами по себе, но в контексте фестиваля ужасов даже мультфильмы открывают в себе зловещие смыслы", — поясняет программный директор смотра Егор Москвитин. На закрытии пройдет презентация триллера "Бешенство" – зрителям представят фрагмент ленты. В тайге — масштабная эпидемия бешенства. В отчаянье отец, пытаясь помочь сыну справиться с зависимостью, насильно изолирует его в охотничьем домике. Ему и местным уготовано сразиться с зараженной стаей волков и самым опасным хищником в лесу. В основе — реальные события, произошедшие в Амурской области в 2019 году. В картине снимались Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Анна Уколова, Георгий Дронов, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина, Александр Устюгов. Режиссер — Дмитрий Дьяченко. Смотр продлится по 18 декабря.
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новости культуры, тимур бекмамбетов, юрий степанов, александр грин, москва, россия, сша, вгик, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Тимур Бекмамбетов, Юрий Степанов, Александр Грин, Москва, Россия, США, ВГИК, Кино и сериалы
17:39 15.12.2022
 
"Хоррор Фест" откроется в Москве показом фильма "Хищники"

В программе открывающегося в Москве "Хоррор Феста" фильмы из США, Мексики и Канады

© Фото : пресс-служба Международного кинофестиваля фильмов ужасов "Хоррор Фест"Кадр из фильма "Хищники"
Кадр из фильма Хищники - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : пресс-служба Международного кинофестиваля фильмов ужасов "Хоррор Фест"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Москве стартует II Международный кинофестиваль фильмов ужасов "Хоррор Фест". В программе ленты из России, США, Мексики, Канады. Также пройдет питчинг проектов жанровых фильмов, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Смотр откроет психологический триллер "Хищники" от номинанта на премию "Оскар" Родриго Сорогойена. В нем рассказывается о паре, которая переехала из города в деревню в поисках спокойствия. Но местные дружелюбием не отличались. Проект получил 18 номинаций на премию "Гойя" и награды фестивалей в Чикаго, Сан-Себастьяне, Токио и многих других.
© Фото : пресс-служба Международного кинофестиваля фильмов ужасов "Хоррор Фест"Кадр из фильма "Хищники"
Кадр из фильма Хищники - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : пресс-служба Международного кинофестиваля фильмов ужасов "Хоррор Фест"
Кадр из фильма "Хищники"
В этом году на "Хоррор Фесте" появится секция коротких метров. Покажут работы Димы Барченкова "Бежать некуда", "Ку-ку" Светланы Белоруссовой.
В конкурсной программе заявлены ленты "Ведьма: Реинкарнация", "Спуск. Игра с дьяволом", "Астрал: Потомство", "Тропа смерти".
© Фото : пресс-служба Международного кинофестиваля фильмов ужасов "Хоррор Фест"Кадр из фильма "Ведьма: Реинкарнация"
Кадр из фильма Ведьма: Реинкарнация - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : пресс-служба Международного кинофестиваля фильмов ужасов "Хоррор Фест"
Кадр из фильма "Ведьма: Реинкарнация"
Перед показами полнометражных фильмов будут трансляции коротких анимационных лент от студии "Урал-синема". "Эти мультфильмы не так уж и страшны сами по себе, но в контексте фестиваля ужасов даже мультфильмы открывают в себе зловещие смыслы", — поясняет программный директор смотра Егор Москвитин.
На закрытии пройдет презентация триллера "Бешенство" – зрителям представят фрагмент ленты. В тайге — масштабная эпидемия бешенства. В отчаянье отец, пытаясь помочь сыну справиться с зависимостью, насильно изолирует его в охотничьем домике. Ему и местным уготовано сразиться с зараженной стаей волков и самым опасным хищником в лесу.
В основе — реальные события, произошедшие в Амурской области в 2019 году. В картине снимались Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Анна Уколова, Георгий Дронов, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина, Александр Устюгов. Режиссер — Дмитрий Дьяченко.
Смотр продлится по 18 декабря.
Кадр из фильма Всевидящее око
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