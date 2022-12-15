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Литва закупит у США восемь РСЗО HIMARS с ракетами - РИА Новости, 15.12.2022
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Литва закупит у США восемь РСЗО HIMARS с ракетами
Литва закупит у США восемь РСЗО HIMARS с ракетами - РИА Новости, 15.12.2022
Литва закупит у США восемь РСЗО HIMARS с ракетами
Литва в четверг подпишет договор о покупке у США восьми РСЗО HIMARS с боеприпасами, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение). РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:25
2022-12-15T20:37
в мире
литва
сша
арвидас анушаускас
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Литва в четверг подпишет договор о покупке у США восьми РСЗО HIMARS с боеприпасами, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение)."В четверг подписывается договор о самой дорогой покупке литовской армии за все время. За предварительную цену в 495 миллионов долларов США Литва у США покупает восемь мобильных ракетных систем залпового огня HIMARS вместе с ракетами разного типа, в том числе большой дальности, достигающих цели на расстоянии 300 километров", - говорится в сообщении.Отмечается, что договор подпишет министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, находящийся с визитом в США, а в Литву системы должны поступить в 2025 году.
https://ria.ru/20220926/himars-1819439490.html
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в мире, литва, сша, арвидас анушаускас
В мире, Литва, США, Арвидас Анушаускас
20:25 15.12.2022 (обновлено: 20:37 15.12.2022)
 
Литва закупит у США восемь РСЗО HIMARS с ракетами

Литва закупит у США восемь РСЗО HIMARS с ракетами, договор подпишут в четверг

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Литва в четверг подпишет договор о покупке у США восьми РСЗО HIMARS с боеприпасами, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение).
"В четверг подписывается договор о самой дорогой покупке литовской армии за все время. За предварительную цену в 495 миллионов долларов США Литва у США покупает восемь мобильных ракетных систем залпового огня HIMARS вместе с ракетами разного типа, в том числе большой дальности, достигающих цели на расстоянии 300 километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что договор подпишет министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, находящийся с визитом в США, а в Литву системы должны поступить в 2025 году.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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В миреЛитваСШААрвидас Анушаускас
 
 
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