https://ria.ru/20221215/himars-1839006695.html

Литва закупит у США восемь РСЗО HIMARS с ракетами

Литва закупит у США восемь РСЗО HIMARS с ракетами - РИА Новости, 15.12.2022

Литва закупит у США восемь РСЗО HIMARS с ракетами

Литва в четверг подпишет договор о покупке у США восьми РСЗО HIMARS с боеприпасами, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение). РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T20:25

2022-12-15T20:25

2022-12-15T20:37

в мире

литва

сша

арвидас анушаускас

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Литва в четверг подпишет договор о покупке у США восьми РСЗО HIMARS с боеприпасами, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение)."В четверг подписывается договор о самой дорогой покупке литовской армии за все время. За предварительную цену в 495 миллионов долларов США Литва у США покупает восемь мобильных ракетных систем залпового огня HIMARS вместе с ракетами разного типа, в том числе большой дальности, достигающих цели на расстоянии 300 километров", - говорится в сообщении.Отмечается, что договор подпишет министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, находящийся с визитом в США, а в Литву системы должны поступить в 2025 году.

https://ria.ru/20220926/himars-1819439490.html

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в мире, литва, сша, арвидас анушаускас