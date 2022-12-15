https://ria.ru/20221215/gulyaniya-1838976062.html
Власти Южной Осетии отказались от массовых гуляний в честь Нового года
Власти Южной Осетии отказались от массовых гуляний в честь Нового года - РИА Новости, 15.12.2022
Власти Южной Осетии отказались от массовых гуляний в честь Нового года
Власти Южной Осетии отказались от проведения массовых гуляний и фейерверков в честь Нового года, сообщила министр культуры республики Рада Дзагоева. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:06
2022-12-15T18:06
2022-12-15T18:06
южная осетия
новый год
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/42/1490754296_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_410928c0451657d6a8b91c2011d268cf.jpg
ЦХИНВАЛ, 15 дек – РИА Новости. Власти Южной Осетии отказались от проведения массовых гуляний и фейерверков в честь Нового года, сообщила министр культуры республики Рада Дзагоева."Министерство культуры не будет проводить традиционный концерт на Центральной площади и в канун Нового года, и в новогоднюю ночь, и в первых числах января. Не будет ни фейерверков, ни массовых гуляний", - цитирует Дзагоеву Sputnik Южная Осетия.Уточняется, что решение о внесении ограничений в план новогодних мероприятий согласовано с руководством республики. При этом отмечается, что для детей будут подготовлены отдельные мероприятия.
https://ria.ru/20221215/vsu-1838918709.html
южная осетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/42/1490754296_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a5bb26cdb56a44108a85cee7ec3e07c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная осетия, новый год, в мире
Южная Осетия, Новый год, В мире
Власти Южной Осетии отказались от массовых гуляний в честь Нового года
Власти Южной Осетии отказались от массовых гуляний и фейерверков в честь Нового года