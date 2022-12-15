https://ria.ru/20221215/gulyaniya-1838976062.html

Власти Южной Осетии отказались от массовых гуляний в честь Нового года

Власти Южной Осетии отказались от массовых гуляний в честь Нового года - РИА Новости, 15.12.2022

Власти Южной Осетии отказались от массовых гуляний в честь Нового года

Власти Южной Осетии отказались от проведения массовых гуляний и фейерверков в честь Нового года, сообщила министр культуры республики Рада Дзагоева. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:06

2022-12-15T18:06

2022-12-15T18:06

южная осетия

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ЦХИНВАЛ, 15 дек – РИА Новости. Власти Южной Осетии отказались от проведения массовых гуляний и фейерверков в честь Нового года, сообщила министр культуры республики Рада Дзагоева."Министерство культуры не будет проводить традиционный концерт на Центральной площади и в канун Нового года, и в новогоднюю ночь, и в первых числах января. Не будет ни фейерверков, ни массовых гуляний", - цитирует Дзагоеву Sputnik Южная Осетия.Уточняется, что решение о внесении ограничений в план новогодних мероприятий согласовано с руководством республики. При этом отмечается, что для детей будут подготовлены отдельные мероприятия.

https://ria.ru/20221215/vsu-1838918709.html

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