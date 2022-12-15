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Власти Южной Осетии отказались от массовых гуляний в честь Нового года - РИА Новости, 15.12.2022
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Власти Южной Осетии отказались от массовых гуляний в честь Нового года
Власти Южной Осетии отказались от массовых гуляний в честь Нового года - РИА Новости, 15.12.2022
Власти Южной Осетии отказались от массовых гуляний в честь Нового года
Власти Южной Осетии отказались от проведения массовых гуляний и фейерверков в честь Нового года, сообщила министр культуры республики Рада Дзагоева. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:06
2022-12-15T18:06
южная осетия
новый год
в мире
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ЦХИНВАЛ, 15 дек – РИА Новости. Власти Южной Осетии отказались от проведения массовых гуляний и фейерверков в честь Нового года, сообщила министр культуры республики Рада Дзагоева."Министерство культуры не будет проводить традиционный концерт на Центральной площади и в канун Нового года, и в новогоднюю ночь, и в первых числах января. Не будет ни фейерверков, ни массовых гуляний", - цитирует Дзагоеву Sputnik Южная Осетия.Уточняется, что решение о внесении ограничений в план новогодних мероприятий согласовано с руководством республики. При этом отмечается, что для детей будут подготовлены отдельные мероприятия.
https://ria.ru/20221215/vsu-1838918709.html
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южная осетия, новый год, в мире
Южная Осетия, Новый год, В мире
18:06 15.12.2022
 
Власти Южной Осетии отказались от массовых гуляний в честь Нового года

Власти Южной Осетии отказались от массовых гуляний и фейерверков в честь Нового года

© Sputnik / Александр Ковалев / Перейти в медиабанкПервый снег в городе Цхинвал в Южной Осетии
Первый снег в городе Цхинвал в Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Sputnik / Александр Ковалев
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Первый снег в городе Цхинвал в Южной Осетии. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 15 дек – РИА Новости. Власти Южной Осетии отказались от проведения массовых гуляний и фейерверков в честь Нового года, сообщила министр культуры республики Рада Дзагоева.
"Министерство культуры не будет проводить традиционный концерт на Центральной площади и в канун Нового года, и в новогоднюю ночь, и в первых числах января. Не будет ни фейерверков, ни массовых гуляний", - цитирует Дзагоеву Sputnik Южная Осетия.
Уточняется, что решение о внесении ограничений в план новогодних мероприятий согласовано с руководством республики. При этом отмечается, что для детей будут подготовлены отдельные мероприятия.
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