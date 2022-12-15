https://ria.ru/20221215/gubenko-1838848952.html

Бахрушинский музей получил архив последнего министра культуры СССР

Бахрушинский музей получил архив последнего министра культуры СССР - РИА Новости, 15.12.2022

Бахрушинский музей получил архив последнего министра культуры СССР

Архив последнего министра культуры СССР, основателя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко передан Бахрушинскому музею его вдовой Жанной... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:13

2022-12-15T13:13

2022-12-15T13:35

культура

новости культуры

николай губенко

рсфср

московская область (подмосковье)

ссср

содружество актеров таганки

театр на таганке

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Архив последнего министра культуры СССР, основателя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко передан Бахрушинскому музею его вдовой Жанной Болотовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции."С большой благодарностью мы приняли этот дар – архив выдающегося мастера сцены и общественного деятеля Николая Губенко. Теперь все материалы будут храниться и изучаться в наших фондах. Сотрудники отдела комплектования перевезли большую часть архива, хранящегося на даче семьи в селе Перхушково Московской области. Сейчас все принятые материалы проходят первичную атрибуцию", — сказала директор музея Кристина Трубинова.Она добавила, что работа по разбору материалов, находящихся в квартире Губенко, продолжается – архив будет пополняться.Собрание включает документы, содержащие сведения о личной жизни, творчестве и общественной деятельности актера с 1960 по 2020 годы. Среди переданных – сценарии с авторскими пометками к таким постановкам, как "Афган", "Концерт по случаю конца света", "Нечистая сила" и другим. А также записные книжки, творческая и биографическая документация, публикации, интервью.До передачи архива в фондах музея хранилась серия фотографий Губенко в ролях в спектаклях Театра на Таганке, в основном любимовского периода. Теперь в собрании представлены материалы, связанные с его режиссерскими работами в театре "Содружество актеров Таганки" и обширные биографические материалы. В результате музей получит сформированный полноценный фонд мастера.Николай Губенко – советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР, основатель театра "Содружество актеров Таганки", последний министр культуры СССР (с 1989 по 1991 год). Снимался в фильмах "Мне двадцать лет (Застава Ильича)", "Дворянское гнездо", "Они сражались за Родину" и других. Губенко умер в Москве после продолжительной болезни 16 августа 2020 года, похоронен на Кунцевском кладбище.

https://ria.ru/20221213/schedrin-1836737315.html

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московская область (подмосковье)

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, николай губенко, рсфср, московская область (подмосковье), ссср, содружество актеров таганки, театр на таганке, театральный музей имени бахрушина