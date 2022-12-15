https://ria.ru/20221215/gripp-1838759463.html
Эксперт спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в России
Эксперт спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в России - РИА Новости, 15.12.2022
Эксперт спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в России
Рост заболеваемости гриппом в России может произойти после новогодних праздников, когда все возвращаются в коллективы, однако, подъем заболеваемости может... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T04:07
2022-12-15T04:07
2022-12-15T04:07
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рост заболеваемости гриппом в России может произойти после новогодних праздников, когда все возвращаются в коллективы, однако, подъем заболеваемости может начаться и раньше, рассказала РИА Новости эксперт Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине", профессор кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ, доктор медицинских наук Ирина Роганова."Самый спокойный период — новогодние каникулы, когда происходит естественное разобщение, люди не контактируют друг с другом. После праздников все возвращаются в коллективы и примерно в конце января начинается подъем заболеваемости. Грипп в настоящее время уже регистрируется во многих регионах страны, поэтому подъем может начаться и раньше", - сказала Роганова.По словам эксперта, не исключена возможность одновременного заболевания гриппом и COVID-19. "Такие случаи отмечались, протекают они намного тяжелее, дают более высокую летальность", - добавила Роганова.Она отметила вакцинацию в качестве самой надежной защиты. По её словам, сейчас доля вакцинированных не очень высока: по России это 45,4%, но "еще не поздно сделать прививку, вакцины пока есть в наличии"."Если люди вакцинированы, до 90% привитых вообще не заболеют гриппом. Если кто-то заболеет, то перенесет в легкой форме, без осложнений. К тому же, примерно четверть людей, привитых от гриппа, благодаря воздействию на иммунную систему не заболеют и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Кроме того, когда люди вакцинируются, создается коллективный иммунитет: инфекция в коллективе распространяется меньше и таким образом непривитые тоже становятся защищены от вируса", - пояснила Роганова.Эксперт рынка НТИ "Хелснет" Андрей Ломоносов добавил, что по мнению некоторых экспертов, такая сильная волна гриппа в этом году связана с успешностью противоковидных мер в период самоизоляции прошлых двух лет в отношении и вируса гриппа, из-за этого, в силу ограничений, обычные волны заболеваемости в этот период практически не наблюдались. "Как результат, естественный коллективный иммунитет против вируса ослаб, и сейчас при наступлении благоприятных для вируса условий (довольно сильно похолодало), начинается волна", - пояснил Ломоносов.
https://ria.ru/20221125/koronavirus-1834384424.html
https://ria.ru/20221214/vaktsinatsiya-1838634825.html
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общество, здоровье - общество, россия
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Эксперт спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в России
Эксперт Роганова спрогнозировала рост заболеваемости гриппом в России после праздников
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рост заболеваемости гриппом в России может произойти после новогодних праздников, когда все возвращаются в коллективы, однако, подъем заболеваемости может начаться и раньше, рассказала РИА Новости эксперт Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине", профессор кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ, доктор медицинских наук Ирина Роганова.
"Самый спокойный период — новогодние каникулы, когда происходит естественное разобщение, люди не контактируют друг с другом. После праздников все возвращаются в коллективы и примерно в конце января начинается подъем заболеваемости. Грипп в настоящее время уже регистрируется во многих регионах страны, поэтому подъем может начаться и раньше", - сказала Роганова.
По словам эксперта, не исключена возможность одновременного заболевания гриппом и COVID-19. "Такие случаи отмечались, протекают они намного тяжелее, дают более высокую летальность", - добавила Роганова.
Она отметила вакцинацию в качестве самой надежной защиты. По её словам, сейчас доля вакцинированных не очень высока: по России это 45,4%, но "еще не поздно сделать прививку, вакцины пока есть в наличии".
"Если люди вакцинированы, до 90% привитых вообще не заболеют гриппом. Если кто-то заболеет, то перенесет в легкой форме, без осложнений. К тому же, примерно четверть людей, привитых от гриппа, благодаря воздействию на иммунную систему не заболеют и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Кроме того, когда люди вакцинируются, создается коллективный иммунитет: инфекция в коллективе распространяется меньше и таким образом непривитые тоже становятся защищены от вируса", - пояснила Роганова.
Эксперт рынка НТИ "Хелснет" Андрей Ломоносов добавил, что по мнению некоторых экспертов, такая сильная волна гриппа в этом году связана с успешностью противоковидных мер в период самоизоляции прошлых двух лет в отношении и вируса гриппа, из-за этого, в силу ограничений, обычные волны заболеваемости в этот период практически не наблюдались. "Как результат, естественный коллективный иммунитет против вируса ослаб, и сейчас при наступлении благоприятных для вируса условий (довольно сильно похолодало), начинается волна", - пояснил Ломоносов.