Постпредство России при ЕС прокомментировало резолюцию ЕП по "голодомору"
Постпредство России при ЕС назвало резолюцию ЕП по "голодомору" "незнанием истории"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Признание Европейским парламентом "голодомора" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа свидетельствует о незнании истории или о сознательном искажении исторических фактов, говорится в поступившем РИА Новости комментарии постпредства России при Европейском союзе.
В четверг депутаты ЕП приняли резолюцию с признанием "голодомора" геноцидом украинского народа.
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"Никто не отрицает, что в 1930-х годах на значительной части территории СССР действительно был голод. Жертвами той трагедии, причинами которой ученые называют засуху и насильственную коллективизацию, стали русские, украинцы, белорусы, казахи и представители других народов, населявших СССР. Говорить о том, что голод был организован, да еще и по национальному признаку, - не просто глупость, но и оскорбление памяти умерших", - подчеркнули в российском представительстве.
В постпредстве уверены, что целью авторов документа было "использовать любые предлоги и средства для того, чтобы настроить европейскую общественность против нашей страны".
В представительстве также высказали мнение, что депутатам Европарламента, вместо принятия "политизированных резолюций", стоило бы "серьезно задуматься о собственной репутации".
Европарламент в последние дни стал фигурантом одного из крупнейших в ЕС за последние годы коррупционных скандалов. Власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, на прошлой неделе провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.
Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства сотрудника ЕП проведен обыск. На этой неделе стало известно, что бельгийские стражи порядка в рамках расследования изъяли более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте. При этом она категорически отрицает свою вину и какую-либо причастность к скандалу.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявил, что от расследования этого громкого дела зависит "репутация ЕС" на международной арене. Глава Европарламента Роберта Метсола, впрочем, предпочла переложить вину за коррупцию у себя в стенах на "авторитарные режимы в третьих странах", но пообещала провести реформы и пересмотреть политику отношений ЕП с иностранными государствами.