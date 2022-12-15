https://ria.ru/20221215/golodomor-1838992669.html

Постпредство России при ЕС прокомментировало резолюцию ЕП по "голодомору"

Постпредство России при ЕС прокомментировало резолюцию ЕП по "голодомору" - РИА Новости, 15.12.2022

Постпредство России при ЕС прокомментировало резолюцию ЕП по "голодомору"

Признание Европейским парламентом "голодомора" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа свидетельствует о незнании истории или о сознательном искажении... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:01

2022-12-15T19:01

2022-12-15T19:01

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Признание Европейским парламентом "голодомора" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа свидетельствует о незнании истории или о сознательном искажении исторических фактов, говорится в поступившем РИА Новости комментарии постпредства России при Европейском союзе.В четверг депутаты ЕП приняли резолюцию с признанием "голодомора" геноцидом украинского народа."Никто не отрицает, что в 1930-х годах на значительной части территории СССР действительно был голод. Жертвами той трагедии, причинами которой ученые называют засуху и насильственную коллективизацию, стали русские, украинцы, белорусы, казахи и представители других народов, населявших СССР. Говорить о том, что голод был организован, да еще и по национальному признаку, - не просто глупость, но и оскорбление памяти умерших", - подчеркнули в российском представительстве.В постпредстве уверены, что целью авторов документа было "использовать любые предлоги и средства для того, чтобы настроить европейскую общественность против нашей страны".В представительстве также высказали мнение, что депутатам Европарламента, вместо принятия "политизированных резолюций", стоило бы "серьезно задуматься о собственной репутации".Европарламент в последние дни стал фигурантом одного из крупнейших в ЕС за последние годы коррупционных скандалов. Власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, на прошлой неделе провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства сотрудника ЕП проведен обыск. На этой неделе стало известно, что бельгийские стражи порядка в рамках расследования изъяли более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте. При этом она категорически отрицает свою вину и какую-либо причастность к скандалу.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявил, что от расследования этого громкого дела зависит "репутация ЕС" на международной арене. Глава Европарламента Роберта Метсола, впрочем, предпочла переложить вину за коррупцию у себя в стенах на "авторитарные режимы в третьих странах", но пообещала провести реформы и пересмотреть политику отношений ЕП с иностранными государствами.

https://ria.ru/20221130/genotsid-1835113725.html

https://ria.ru/20221208/genotsid-1837103306.html

https://ria.ru/20221206/politika-1836476322.html

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Владимир Лаврентьев

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