Рейтинг@Mail.ru
Постпредство России при ЕС прокомментировало резолюцию ЕП по "голодомору" - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/golodomor-1838992669.html
Постпредство России при ЕС прокомментировало резолюцию ЕП по "голодомору"
Постпредство России при ЕС прокомментировало резолюцию ЕП по "голодомору" - РИА Новости, 15.12.2022
Постпредство России при ЕС прокомментировало резолюцию ЕП по "голодомору"
Признание Европейским парламентом "голодомора" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа свидетельствует о незнании истории или о сознательном искажении... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:01
2022-12-15T19:01
в мире
россия
европарламент
украина
ссср
голодомор
голодомор на украине
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812880918_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_78ed04a3396a5e60491e6124d1638e7d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Признание Европейским парламентом "голодомора" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа свидетельствует о незнании истории или о сознательном искажении исторических фактов, говорится в поступившем РИА Новости комментарии постпредства России при Европейском союзе.В четверг депутаты ЕП приняли резолюцию с признанием "голодомора" геноцидом украинского народа."Никто не отрицает, что в 1930-х годах на значительной части территории СССР действительно был голод. Жертвами той трагедии, причинами которой ученые называют засуху и насильственную коллективизацию, стали русские, украинцы, белорусы, казахи и представители других народов, населявших СССР. Говорить о том, что голод был организован, да еще и по национальному признаку, - не просто глупость, но и оскорбление памяти умерших", - подчеркнули в российском представительстве.В постпредстве уверены, что целью авторов документа было "использовать любые предлоги и средства для того, чтобы настроить европейскую общественность против нашей страны".В представительстве также высказали мнение, что депутатам Европарламента, вместо принятия "политизированных резолюций", стоило бы "серьезно задуматься о собственной репутации".Европарламент в последние дни стал фигурантом одного из крупнейших в ЕС за последние годы коррупционных скандалов. Власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, на прошлой неделе провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства сотрудника ЕП проведен обыск. На этой неделе стало известно, что бельгийские стражи порядка в рамках расследования изъяли более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте. При этом она категорически отрицает свою вину и какую-либо причастность к скандалу.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявил, что от расследования этого громкого дела зависит "репутация ЕС" на международной арене. Глава Европарламента Роберта Метсола, впрочем, предпочла переложить вину за коррупцию у себя в стенах на "авторитарные режимы в третьих странах", но пообещала провести реформы и пересмотреть политику отношений ЕП с иностранными государствами.
https://ria.ru/20221130/genotsid-1835113725.html
https://ria.ru/20221208/genotsid-1837103306.html
https://ria.ru/20221206/politika-1836476322.html
россия
украина
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812880918_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_cc38579d66dcd0b04bdc05301b72b38c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европарламент, украина, ссср, голодомор, голодомор на украине, евросоюз
В мире, Россия, Европарламент, Украина, СССР, Голодомор, Голодомор на Украине, Евросоюз
19:01 15.12.2022
 
Постпредство России при ЕС прокомментировало резолюцию ЕП по "голодомору"

Постпредство России при ЕС назвало резолюцию ЕП по "голодомору" "незнанием истории"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Признание Европейским парламентом "голодомора" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа свидетельствует о незнании истории или о сознательном искажении исторических фактов, говорится в поступившем РИА Новости комментарии постпредства России при Европейском союзе.
В четверг депутаты ЕП приняли резолюцию с признанием "голодомора" геноцидом украинского народа.
Бундестаг в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 08:00
Германия обвиняет Россию в геноциде
"Никто не отрицает, что в 1930-х годах на значительной части территории СССР действительно был голод. Жертвами той трагедии, причинами которой ученые называют засуху и насильственную коллективизацию, стали русские, украинцы, белорусы, казахи и представители других народов, населявших СССР. Говорить о том, что голод был организован, да еще и по национальному признаку, - не просто глупость, но и оскорбление памяти умерших", - подчеркнули в российском представительстве.
В постпредстве уверены, что целью авторов документа было "использовать любые предлоги и средства для того, чтобы настроить европейскую общественность против нашей страны".
В представительстве также высказали мнение, что депутатам Европарламента, вместо принятия "политизированных резолюций", стоило бы "серьезно задуматься о собственной репутации".
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 05:58
Посольство России отреагировало на резолюцию США о "геноциде" на Украине
Европарламент в последние дни стал фигурантом одного из крупнейших в ЕС за последние годы коррупционных скандалов. Власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, на прошлой неделе провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.
Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства сотрудника ЕП проведен обыск. На этой неделе стало известно, что бельгийские стражи порядка в рамках расследования изъяли более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте. При этом она категорически отрицает свою вину и какую-либо причастность к скандалу.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявил, что от расследования этого громкого дела зависит "репутация ЕС" на международной арене. Глава Европарламента Роберта Метсола, впрочем, предпочла переложить вину за коррупцию у себя в стенах на "авторитарные режимы в третьих странах", но пообещала провести реформы и пересмотреть политику отношений ЕП с иностранными государствами.
Мемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 08:00
"Головокружение от успеха". Зачем на Украине раскручивают больную тему
 
В миреРоссияЕвропарламентУкраинаСССРГолодоморГолодомор на УкраинеЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала