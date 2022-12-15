https://ria.ru/20221215/glonass-1838751757.html
Венесуэла разместит на своей территории наземную станцию ГЛОНАСС
Венесуэла разместит на своей территории наземную станцию ГЛОНАСС - РИА Новости, 15.12.2022
Венесуэла разместит на своей территории наземную станцию ГЛОНАСС
Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам прошедшего в Каракасе заседания межправительственной комиссии двух стран, в том числе контракт о... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T01:02
2022-12-15T01:02
2022-12-15T01:02
венесуэла
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
глонасс (система навигации)
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КАРАКАС, 15 дек - РИА Новости. Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам прошедшего в Каракасе заседания межправительственной комиссии двух стран, в том числе контракт о размещении на венесуэльской территории наземной станции ГЛОНАСС, передает корреспондент РИА Новости.Документ подписан между АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" и Боливарианским агентством по космической деятельности (АБАЕ).Также подписано соглашение между правительством РФ и правительством Венесуэлы о сотрудничестве в области морского транспорта. Кроме того, в число соглашений вошел меморандум между Минцифры России и венесуэльским министерством науки и технологий в области информационно-коммуникационных технологий и меморандум Роспотребнадзора и министерства народной власти по здравоохранению Венесуэлы, а также министерства науки и технологий о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями.Два документа подписано между ФТС России и Объединенной национальной службой таможенного и налогового администрирования Венесуэлы (СЕНИАТ) - план взаимодействия в области борьбы с таможенными правонарушениями и контрабандой наркотических средств на 2023-2025 годы, а также меморандум по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.Коммерческий банк "Еврофинанс-Моснарбанк" подписал соглашение по цифровому развитию с Главным национальным управлением по криптоактивам и связанным с ними деятельностью (SUNACRIP) Венесуэлы.Меморандум подписан также между ООО "Герофарм" и минздравом Венесуэлы о сотрудничестве в целях совершенствования системы лекарственного обеспечения венесуэльских граждан, страдающих диабетом, жизненно необходимыми препаратами инсулина.
https://ria.ru/20221202/neft-1836022393.html
https://ria.ru/20221126/neft-1834501555.html
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венесуэла, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная таможенная служба (фтс россии), глонасс (система навигации)
Венесуэла, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная таможенная служба (ФТС России), ГЛОНАСС (система навигации)
Венесуэла разместит на своей территории наземную станцию ГЛОНАСС
Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений, в том числе о размещении станции ГЛОНАСС