https://ria.ru/20221215/glavkom-1838978161.html

Главком ВСУ пожаловался на дальность полета HIMARS

Главком ВСУ пожаловался на дальность полета HIMARS - РИА Новости, 15.12.2022

Главком ВСУ пожаловался на дальность полета HIMARS

Киев не может достать до российских сил с помощью РСЗО HIMARS, заявил в интервью журналу Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:17

2022-12-15T18:17

2022-12-15T23:40

специальная военная операция на украине

в мире

валерий залужный

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Киев не может достать до российских сил с помощью РСЗО HIMARS, заявил в интервью журналу Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.Как сообщила на прошлой неделе газета WSJ, США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. По информации газеты, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.Издание уточнило, что ВСУ получили 20 систем HIMARS, но эти установки не могут запускать ракеты большой дальности, в том числе ATACMS, с радиусом действия более 300 километров.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го.РСЗО создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221202/pvo-1835809057.html

https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838877349.html

сша

киев

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в мире, валерий залужный, сша, киев, украина, bae systems, lockheed martin , вооруженные силы украины