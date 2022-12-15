https://ria.ru/20221215/gazprom-1838903089.html

"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай - РИА Новости, 15.12.2022

"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" 14 декабря снова обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:50

2022-12-15T14:50

2022-12-15T17:32

экономика

газпром

группа газ

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Газпром" 14 декабря снова обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания."14 декабря "Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,5%", - говорится в сообщении компании в ее официальном телеграм-канале.Предыдущий исторический максимум был установлен 9 декабря."Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год", - добавила компания.Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

https://ria.ru/20221215/gaz-1838902958.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, газпром, группа газ, сила сибири (газопровод), сила сибири — 2