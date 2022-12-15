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"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай - РИА Новости, 15.12.2022
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https://ria.ru/20221215/gazprom-1838903089.html
"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай - РИА Новости, 15.12.2022
"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" 14 декабря снова обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:50
2022-12-15T17:32
экономика
газпром
группа газ
сила сибири (газопровод)
сила сибири — 2
россия-китай: главное
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Газпром" 14 декабря снова обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания."14 декабря "Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,5%", - говорится в сообщении компании в ее официальном телеграм-канале.Предыдущий исторический максимум был установлен 9 декабря."Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год", - добавила компания.Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
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экономика, газпром, группа газ, сила сибири (газопровод), сила сибири — 2
Экономика, Газпром, Группа ГАЗ, Сила Сибири (газопровод), Сила Сибири — 2, Россия-Китай: Главное
14:50 15.12.2022 (обновлено: 17:32 15.12.2022)
 
"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" 14 декабря обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудники "Газпрома"
Сотрудники Газпрома - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники "Газпрома". Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Газпром" 14 декабря снова обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания.
"14 декабря "Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,5%", - говорится в сообщении компании в ее официальном телеграм-канале.
Предыдущий исторический максимум был установлен 9 декабря.
"Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год", - добавила компания.
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 14:50
"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаГазпромГруппа ГАЗСила Сибири (газопровод)Сила Сибири — 2
 
 
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