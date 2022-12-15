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России не сообщили итоги расследования терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.12.2022
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России не сообщили итоги расследования терактов на "Северных потоках"
России не сообщили итоги расследования терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.12.2022
России не сообщили итоги расследования терактов на "Северных потоках"
Россия ничего не знает об итогах расследования по терактам на нитках "Северного потока", как и о том, будет ли Запад настаивать на поиске истины, сообщил... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:43
2022-12-15T12:55
россия
северный поток
авария на "северных потоках"
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия ничего не знает об итогах расследования по терактам на нитках "Северного потока", как и о том, будет ли Запад настаивать на поиске истины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."И пока мы не знаем ничего о результатах расследования, не знаем, насколько страны, собственно, в экономической зоне которых произошла эта диверсия, все-таки будут настаивать на том, чтобы докопаться до истины, это будет еще нам всем интересно узнать", - сказал Песков журналистам.
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россия, северный поток, авария на "северных потоках", дмитрий песков
Россия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Дмитрий Песков
12:43 15.12.2022 (обновлено: 12:55 15.12.2022)
 
России не сообщили итоги расследования терактов на "Северных потоках"

Песков: Россия ничего не знает об итогах расследования по терактам на "Северных потоках"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия ничего не знает об итогах расследования по терактам на нитках "Северного потока", как и о том, будет ли Запад настаивать на поиске истины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"И пока мы не знаем ничего о результатах расследования, не знаем, насколько страны, собственно, в экономической зоне которых произошла эта диверсия, все-таки будут настаивать на том, чтобы докопаться до истины, это будет еще нам всем интересно узнать", - сказал Песков журналистам.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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В Германии пытаются свалить на Россию подрыв "Северного потока"
 
РоссияСеверный потокАвария на "Северных потоках"Дмитрий Песков
 
 
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