https://ria.ru/20221215/gazoprovod-1838851995.html
России не сообщили итоги расследования терактов на "Северных потоках"
России не сообщили итоги расследования терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.12.2022
России не сообщили итоги расследования терактов на "Северных потоках"
Россия ничего не знает об итогах расследования по терактам на нитках "Северного потока", как и о том, будет ли Запад настаивать на поиске истины, сообщил... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:43
2022-12-15T12:43
2022-12-15T12:55
россия
северный поток
авария на "северных потоках"
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820092883_170:109:809:469_1920x0_80_0_0_e16c277e347b3cd33ba5f38233d54854.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия ничего не знает об итогах расследования по терактам на нитках "Северного потока", как и о том, будет ли Запад настаивать на поиске истины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."И пока мы не знаем ничего о результатах расследования, не знаем, насколько страны, собственно, в экономической зоне которых произошла эта диверсия, все-таки будут настаивать на том, чтобы докопаться до истины, это будет еще нам всем интересно узнать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820092883_216:81:789:510_1920x0_80_0_0_4e4a2184fea63057ea482edb3fd92aac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный поток, авария на "северных потоках", дмитрий песков
Россия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Дмитрий Песков
12:43 15.12.2022 (обновлено: 12:55 15.12.2022)
России не сообщили итоги расследования терактов на "Северных потоках"
Песков: Россия ничего не знает об итогах расследования по терактам на "Северных потоках"
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия ничего не знает об итогах расследования по терактам на нитках "Северного потока", как и о том, будет ли Запад настаивать на поиске истины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"И пока мы не знаем ничего о результатах расследования, не знаем, насколько страны, собственно, в экономической зоне которых произошла эта диверсия, все-таки будут настаивать на том, чтобы докопаться до истины, это будет еще нам всем интересно узнать", - сказал Песков журналистам.