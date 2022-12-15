https://ria.ru/20221215/gazoprovod-1838851995.html

России не сообщили итоги расследования терактов на "Северных потоках"

России не сообщили итоги расследования терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.12.2022

России не сообщили итоги расследования терактов на "Северных потоках"

Россия ничего не знает об итогах расследования по терактам на нитках "Северного потока", как и о том, будет ли Запад настаивать на поиске истины, сообщил... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:43

2022-12-15T12:43

2022-12-15T12:55

россия

северный поток

авария на "северных потоках"

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия ничего не знает об итогах расследования по терактам на нитках "Северного потока", как и о том, будет ли Запад настаивать на поиске истины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."И пока мы не знаем ничего о результатах расследования, не знаем, насколько страны, собственно, в экономической зоне которых произошла эта диверсия, все-таки будут настаивать на том, чтобы докопаться до истины, это будет еще нам всем интересно узнать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, северный поток, авария на "северных потоках", дмитрий песков