https://ria.ru/20221215/gaz-1839009155.html
Лидеры ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ 19 декабря
Лидеры ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ 19 декабря - РИА Новости, 15.12.2022
Лидеры ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ 19 декабря
Лидеры Евросоюза призвали министров своих стран договориться в ближайший понедельник о лимите цен на газ в рамках механизма коррекции рынка, говорится в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:42
2022-12-15T20:42
2022-12-15T20:42
экономика
цены на нефть
евросоюз
европейский совет
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Лидеры Евросоюза призвали министров своих стран договориться в ближайший понедельник о лимите цен на газ в рамках механизма коррекции рынка, говорится в заключениях по энергетике и экономике саммита глав государств ЕС."Европейский совет… призывает Совет завершить 19 декабря 2022 году свою работу над… постановлением Совета, создающим механизм коррекции рынка", - говорится в документе.В понедельник, 19 декабря, пройдет заседание министров энергетики ЕС, на котором будет вновь обсуждаться этот механизм, предполагающий ограничение скачков цен на газ.
https://ria.ru/20221215/neft-1839007214.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, евросоюз, европейский совет, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Евросоюз, Европейский совет, Санкции в отношении России
Лидеры ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ 19 декабря
Лидеры Евросоюза призвали министров договориться о лимите цен на газ 19 декабря