https://ria.ru/20221215/gaz-1839009155.html

Лидеры ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ 19 декабря

Лидеры ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ 19 декабря - РИА Новости, 15.12.2022

Лидеры ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ 19 декабря

Лидеры Евросоюза призвали министров своих стран договориться в ближайший понедельник о лимите цен на газ в рамках механизма коррекции рынка, говорится в... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T20:42

2022-12-15T20:42

2022-12-15T20:42

экономика

цены на нефть

евросоюз

европейский совет

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Лидеры Евросоюза призвали министров своих стран договориться в ближайший понедельник о лимите цен на газ в рамках механизма коррекции рынка, говорится в заключениях по энергетике и экономике саммита глав государств ЕС."Европейский совет… призывает Совет завершить 19 декабря 2022 году свою работу над… постановлением Совета, создающим механизм коррекции рынка", - говорится в документе.В понедельник, 19 декабря, пройдет заседание министров энергетики ЕС, на котором будет вновь обсуждаться этот механизм, предполагающий ограничение скачков цен на газ.

https://ria.ru/20221215/neft-1839007214.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, евросоюз, европейский совет, санкции в отношении россии