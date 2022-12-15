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Лидеры ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ 19 декабря - РИА Новости, 15.12.2022
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Лидеры ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ 19 декабря
Лидеры ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ 19 декабря - РИА Новости, 15.12.2022
Лидеры ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ 19 декабря
Лидеры Евросоюза призвали министров своих стран договориться в ближайший понедельник о лимите цен на газ в рамках механизма коррекции рынка, говорится в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:42
2022-12-15T20:42
экономика
цены на нефть
евросоюз
европейский совет
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Лидеры Евросоюза призвали министров своих стран договориться в ближайший понедельник о лимите цен на газ в рамках механизма коррекции рынка, говорится в заключениях по энергетике и экономике саммита глав государств ЕС."Европейский совет… призывает Совет завершить 19 декабря 2022 году свою работу над… постановлением Совета, создающим механизм коррекции рынка", - говорится в документе.В понедельник, 19 декабря, пройдет заседание министров энергетики ЕС, на котором будет вновь обсуждаться этот механизм, предполагающий ограничение скачков цен на газ.
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экономика, цены на нефть, евросоюз, европейский совет, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Евросоюз, Европейский совет, Санкции в отношении России
20:42 15.12.2022
 
Лидеры ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ 19 декабря

Лидеры Евросоюза призвали министров договориться о лимите цен на газ 19 декабря

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Лидеры Евросоюза призвали министров своих стран договориться в ближайший понедельник о лимите цен на газ в рамках механизма коррекции рынка, говорится в заключениях по энергетике и экономике саммита глав государств ЕС.
"Европейский совет… призывает Совет завершить 19 декабря 2022 году свою работу над… постановлением Совета, создающим механизм коррекции рынка", - говорится в документе.
В понедельник, 19 декабря, пройдет заседание министров энергетики ЕС, на котором будет вновь обсуждаться этот механизм, предполагающий ограничение скачков цен на газ.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 20:29
США ожидают, что КНР и Индия будут покупать нефть в рамках ценового предела
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвросоюзЕвропейский советСанкции в отношении России
 
 
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