https://ria.ru/20221215/gaz-1838902958.html

"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы

"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы - РИА Новости, 15.12.2022

"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы

Отбор газа из европейских подземных хранилищ в минувший вторник стал рекордным для этой даты за всю историю, сообщил "Газпром" в Telegram. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:50

2022-12-15T14:50

2022-12-15T15:46

экономика

германия

франция

чехия

газпром

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Отбор газа из европейских подземных хранилищ в минувший вторник стал рекордным для этой даты за всю историю, сообщил "Газпром" в Telegram.В компании отметили, что максимальные значения зафиксированы:Как ранее неоднократно отмечал "Газпром", нагрузка на европейские ПХГ нынешней зимой ожидается выше, чем в предыдущие годы. В компании называли среди причин изменения в логистике и источниках газоснабжения этого рынка.По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, приход зимних холодов вынудил европейцев активнее выкачивать газ из подземных хранилищ. Запасы опустились ниже уровня 90 процентов. Наиболее активно голубое топливо выкачивали в Бельгии, Франции и Словакии.

https://ria.ru/20221206/gaz-1836431733.html

https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, франция, чехия, газпром