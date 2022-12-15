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"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы - РИА Новости, 15.12.2022
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"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы
"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы - РИА Новости, 15.12.2022
"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы
Отбор газа из европейских подземных хранилищ в минувший вторник стал рекордным для этой даты за всю историю, сообщил "Газпром" в Telegram. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:50
2022-12-15T15:46
экономика
германия
франция
чехия
газпром
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Отбор газа из европейских подземных хранилищ в минувший вторник стал рекордным для этой даты за всю историю, сообщил "Газпром" в Telegram.В компании отметили, что максимальные значения зафиксированы:Как ранее неоднократно отмечал "Газпром", нагрузка на европейские ПХГ нынешней зимой ожидается выше, чем в предыдущие годы. В компании называли среди причин изменения в логистике и источниках газоснабжения этого рынка.По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, приход зимних холодов вынудил европейцев активнее выкачивать газ из подземных хранилищ. Запасы опустились ниже уровня 90 процентов. Наиболее активно голубое топливо выкачивали в Бельгии, Франции и Словакии.
https://ria.ru/20221206/gaz-1836431733.html
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экономика, германия, франция, чехия, газпром
Экономика, Германия, Франция, Чехия, Газпром
14:50 15.12.2022 (обновлено: 15:46 15.12.2022)
 
"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы

"Газпром": отбор газа из ПХГ Европы 13 декабря стал рекордным на эту дату за всю историю

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Отбор газа из европейских подземных хранилищ в минувший вторник стал рекордным для этой даты за всю историю, сообщил "Газпром" в Telegram.

"По данным Gas Infrastructure Europe, 13 декабря из подземных хранилищ Европы отобран максимальный, рекордный для этой даты объем газа за всю историю наблюдений — 738 миллионов кубометров", — говорится в публикации.

В компании отметили, что максимальные значения зафиксированы:
  • в Германии — 250,1 миллиона кубометров;
  • во Франции — 117,6 миллиона кубометров;
  • в Чехии — 36,5 миллиона кубометров.
Как ранее неоднократно отмечал "Газпром", нагрузка на европейские ПХГ нынешней зимой ожидается выше, чем в предыдущие годы. В компании называли среди причин изменения в логистике и источниках газоснабжения этого рынка.
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Наиболее активно голубое топливо выкачивали в Бельгии, Франции и Словакии.
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