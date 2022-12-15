14:50 15.12.2022 (обновлено: 15:46 15.12.2022)
"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы
"Газпром": отбор газа из ПХГ Европы 13 декабря стал рекордным на эту дату за всю историю
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Отбор газа из европейских подземных хранилищ в минувший вторник стал рекордным для этой даты за всю историю, сообщил "Газпром" в Telegram.
"По данным Gas Infrastructure Europe, 13 декабря из подземных хранилищ Европы отобран максимальный, рекордный для этой даты объем газа за всю историю наблюдений — 738 миллионов кубометров", — говорится в публикации.
В компании отметили, что максимальные значения зафиксированы:
Как ранее неоднократно отмечал "Газпром", нагрузка на европейские ПХГ нынешней зимой ожидается выше, чем в предыдущие годы. В компании называли среди причин изменения в логистике и источниках газоснабжения этого рынка.
По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, приход зимних холодов вынудил европейцев активнее выкачивать газ из подземных хранилищ. Запасы опустились ниже уровня 90 процентов.
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