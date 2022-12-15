https://ria.ru/20221215/gaz-1838884391.html

Премьер Греции надеется на принятие решения по ценам на газ до понедельника

Премьер Греции надеется на принятие решения по ценам на газ до понедельника - РИА Новости, 15.12.2022

Премьер Греции надеется на принятие решения по ценам на газ до понедельника

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис надеется, что Евросоюз не позднее понедельника, 19 декабря, примет решение по потолку цены на газ. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:57

2022-12-15T13:57

2022-12-15T13:57

экономика

кириакос мицотакис

владимир путин

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греция

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евросоюз

европейский совет

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис надеется, что Евросоюз не позднее понедельника, 19 декабря, примет решение по потолку цены на газ."На последнем Европейском совете в этом году мы вернемся к вопросу о стоимости энергии, и я надеюсь, что после многих месяцев консультаций мы сможем окончательно принять наши решения либо сегодня, либо самое позднее в следующий понедельник в совете министров. Мы близки к тому, чтобы установить потолок цен на природный газ. Наша аргументация теперь известна во всех государствах-членах, и я верю, что так или иначе мы найдем необходимое большинство, чтобы двигаться в этом направлении", - сказал Мицотакиса по прибытии на заседание Европейского совета в Брюсселе.Мицотакис сказал, что этот вопрос лидеры ЕС обсуждают уже несколько месяцев."Я надеялся, что к настоящему времени мы сможем договориться на уровне наших министров. К сожалению, этот вопрос вернулся к нам, но я настроен оптимистично, что если не сегодня, то самое позднее в следующий понедельник, когда наши министры снова встретятся, мы примем окончательное решение", - сказал он."Крайне необходимо, чтобы Европа, наконец, послала четкий "сигнал" рынкам, что она не допустит инструментализации природного газа Россией", - сказал премьер Греции.По словам Мицотакиса, необходимо поддержать потребителей, бизнес, домохозяйства, чтобы противостоять волне дороговизны, в которой он обвинил Россию.Премьер заявил, что в любом случае и независимо от европейских решений правительство Греции продолжает принимать все меры для поддержки греческих домохозяйств и греческого бизнеса."Только в декабре из государственного бюджета будет выделено 900 миллионов евро на поддержку домохозяйств с низкими доходами, а также наших сограждан, имеющих право на пособие на покупку солярки для отопления домов", - сказал он.По его словам, правительство делает все возможное, пытаясь ограничить влияние "импортированной дороговизны".Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас 24 ноября заявил, что считает реалистичным потолок цен на газ между 150 и 200 евро за МВт.ч (1600-2100 долларов за тысячу кубометров). По его словам, потолок в 275 евро не является актуальным.Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221215/gaz-1838864244.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/gaz-1838829879.html

https://ria.ru/20221215/gaz-1838876866.html

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экономика, кириакос мицотакис, владимир путин, россия, греция, европа, евросоюз, европейский совет, еврокомиссия