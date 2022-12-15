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Евросоюз ищет деньги для лимита цен на газ, заявил премьер Польши - РИА Новости, 15.12.2022
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Евросоюз ищет деньги для лимита цен на газ, заявил премьер Польши
Евросоюз ищет деньги для лимита цен на газ, заявил премьер Польши - РИА Новости, 15.12.2022
Евросоюз ищет деньги для лимита цен на газ, заявил премьер Польши
Евросоюз занимается поиском денег для того, чтобы ввести лимит цен на природный газ, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:38
2022-12-15T13:38
экономика
польша
россия
еврокомиссия
евросоюз
матеуш моравецкий
в мире
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Евросоюз занимается поиском денег для того, чтобы ввести лимит цен на природный газ, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе перед заседанием Европейского совета.При этом деньги на снижение стоимости газа в Евросоюзе он предлагает конфисковать у российского бизнеса. "Эти средства у российских олигархов. Не нужно вычеркивать их из списка, а нужно залезть в эти очень глубокие кошельки российских олигархов и Российской Федерации", - сказал Моравецкий.По его словам, в настоящее время Евросоюз имеет возможность конфисковать российскую собственность на сумму до 400 миллиардов долларов. "Мы сторонники того, чтобы конфисковать имущество РФ. Мы ищем деньги? Они там. Это 350 миллиардов долларов, а некоторые считают, что это даже 400 миллиардов долларов, которые можно использовать на восстановление Украины, а также на смягчение последствий российской агрессии для граждан Европы", - сказал польский премьер.ЕК в ноябре предложила временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков цен. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики ЕС уже обсуждали предложение ЕК в ноябре, но, в частности, сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. К предложению ЕК уже было несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, чешское председательство в Совете ЕС предлагало снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ - до 35 евро, но и это предложение не принесло консенсуса.Еще до объявления уровня лимита цены на рынке были опасения, что запуск механизма создаст угрозу финансовой стабильности Евросоюза. Ассоциация европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финансовой стабильности, поясняла ассоциация.
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экономика, польша, россия, еврокомиссия, евросоюз, матеуш моравецкий, в мире, природный газ
Экономика, Польша, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Матеуш Моравецкий, В мире, Природный газ
13:38 15.12.2022
 
Евросоюз ищет деньги для лимита цен на газ, заявил премьер Польши

Премьер Польши Моравецкий заявил, что Евросоюз ищет деньги для введения лимита цен на газ

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Евросоюз занимается поиском денег для того, чтобы ввести лимит цен на природный газ, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе перед заседанием Европейского совета.
"Сегодня на саммите мы снова будем говорить о лимитах цен на газ. Почему мы так долго это обсуждаем? В частности, потому, что нужно откуда-то взять средства, которые смягчат высокие цены", - сказал Моравецкий.
При этом деньги на снижение стоимости газа в Евросоюзе он предлагает конфисковать у российского бизнеса. "Эти средства у российских олигархов. Не нужно вычеркивать их из списка, а нужно залезть в эти очень глубокие кошельки российских олигархов и Российской Федерации", - сказал Моравецкий.
По его словам, в настоящее время Евросоюз имеет возможность конфисковать российскую собственность на сумму до 400 миллиардов долларов. "Мы сторонники того, чтобы конфисковать имущество РФ. Мы ищем деньги? Они там. Это 350 миллиардов долларов, а некоторые считают, что это даже 400 миллиардов долларов, которые можно использовать на восстановление Украины, а также на смягчение последствий российской агрессии для граждан Европы", - сказал польский премьер.
ЕК в ноябре предложила временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков цен. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.
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Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики ЕС уже обсуждали предложение ЕК в ноябре, но, в частности, сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. К предложению ЕК уже было несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, чешское председательство в Совете ЕС предлагало снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ - до 35 евро, но и это предложение не принесло консенсуса.
Еще до объявления уровня лимита цены на рынке были опасения, что запуск механизма создаст угрозу финансовой стабильности Евросоюза. Ассоциация европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финансовой стабильности, поясняла ассоциация.
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ЭкономикаПольшаРоссияЕврокомиссияЕвросоюзМатеуш МоравецкийВ миреПриродный газ
 
 
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