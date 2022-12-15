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Турция может поставлять газ из России и Туркмении в Европу, заявил Эрдоган - РИА Новости, 15.12.2022
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Турция может поставлять газ из России и Туркмении в Европу, заявил Эрдоган
Турция может поставлять газ из России и Туркмении в Европу, заявил Эрдоган - РИА Новости, 15.12.2022
Турция может поставлять газ из России и Туркмении в Европу, заявил Эрдоган
Анкара может поставлять российский и туркменский газ в Европу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:04
2022-12-15T15:15
турция
европа
россия
в мире
реджеп тайип эрдоган
туркмения
природный газ
сердар бердымухамедов
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АНКАРА, 15 дек — РИА Новости. Анкара может поставлять российский и туркменский газ в Европу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По его словам, для реализации поставок туркменского газа через Турцию необходимо, чтобы Ашхабад обсудил эту тему с Баку."Однако здесь необходимо сделать один шаг. Что это? В настоящее время стоит вопрос о том, чтобы Туркменистан, как прибрежная территория Каспийского моря, решил этот вопрос с Азербайджаном", — подчеркнул Эрдоган.Президент Турции уточнил, что министры энергетики трех стран соберутся и детально обсудят детали газового вопроса."Я поручил нашему министру энергетики: "В течение месяца окончательно решите этот вопрос, встретившись с вашим коллегой в Азербайджане и вашим коллегой в Туркменистане", — заявил он.Эрдоган добавил, что планирует провести встречи для обсуждения поставок газа с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.Владимир Путин в октябре заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в район Черного моря и Турцию. Президент обсудил эту идею с турецким коллегой, они поручили детально и быстро проработать перспективы поставок.Позже Анкара сообщила, что центр распределения газа в рамках проекта будет находиться во Фракии — европейской части страны. Дорожную карту могут разработать до конца года.
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турция, европа, россия, в мире, реджеп тайип эрдоган, туркмения, природный газ, сердар бердымухамедов , владимир путин, евросоюз
Турция, Европа, Россия, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Туркмения, Природный газ, Сердар Бердымухамедов , Владимир Путин, Евросоюз
13:04 15.12.2022 (обновлено: 15:15 15.12.2022)
 
Турция может поставлять газ из России и Туркмении в Европу, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция обладает возможностью поставлять российский и туркменский газ в Европу

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 15 дек — РИА Новости. Анкара может поставлять российский и туркменский газ в Европу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если говорить о том, есть ли у Туркменистана возможность продавать свой природный газ напрямую в Европу или нет, то Турция, конечно, является важным узлом для продажи туркменского газа в Европу. И недавние события с продажей российского природного газа в Европу через нас (газовый хаб, предложенный Владимиром Путиным. — Прим. ред.), и продажа туркменского газа через нас, конечно, будут важным шагом", — сказал турецкий лидер.

По его словам, для реализации поставок туркменского газа через Турцию необходимо, чтобы Ашхабад обсудил эту тему с Баку.
"Однако здесь необходимо сделать один шаг. Что это? В настоящее время стоит вопрос о том, чтобы Туркменистан, как прибрежная территория Каспийского моря, решил этот вопрос с Азербайджаном", — подчеркнул Эрдоган.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 12:52
В Кремле прокомментировали сообщения об "отказе" Ташкента от газового союза
Президент Турции уточнил, что министры энергетики трех стран соберутся и детально обсудят детали газового вопроса.
"Я поручил нашему министру энергетики: "В течение месяца окончательно решите этот вопрос, встретившись с вашим коллегой в Азербайджане и вашим коллегой в Туркменистане", — заявил он.
Эрдоган добавил, что планирует провести встречи для обсуждения поставок газа с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы быстро сделаем этот шаг и, надеюсь, облегчим данный процесс. После этого мы обсудим вопросы с ЕС", — сказал Эрдоган.

Владимир Путин в октябре заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в район Черного моря и Турцию. Президент обсудил эту идею с турецким коллегой, они поручили детально и быстро проработать перспективы поставок.
Позже Анкара сообщила, что центр распределения газа в рамках проекта будет находиться во Фракии — европейской части страны. Дорожную карту могут разработать до конца года.
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 13:33
Миллер подвел итоги визита в Турцию
 
ТурцияЕвропаРоссияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганТуркменияПриродный газСердар БердымухамедовВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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