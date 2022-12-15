13:04 15.12.2022 (обновлено: 15:15 15.12.2022)
Турция может поставлять газ из России и Туркмении в Европу, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция обладает возможностью поставлять российский и туркменский газ в Европу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 15 дек — РИА Новости. Анкара может поставлять российский и туркменский газ в Европу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Если говорить о том, есть ли у Туркменистана возможность продавать свой природный газ напрямую в Европу или нет, то Турция, конечно, является важным узлом для продажи туркменского газа в Европу. И недавние события с продажей российского природного газа в Европу через нас (газовый хаб, предложенный Владимиром Путиным. — Прим. ред.), и продажа туркменского газа через нас, конечно, будут важным шагом", — сказал турецкий лидер.
"Однако здесь необходимо сделать один шаг. Что это? В настоящее время стоит вопрос о том, чтобы Туркменистан, как прибрежная территория Каспийского моря, решил этот вопрос с Азербайджаном", — подчеркнул Эрдоган.
Президент Турции уточнил, что министры энергетики трех стран соберутся и детально обсудят детали газового вопроса.
"Я поручил нашему министру энергетики: "В течение месяца окончательно решите этот вопрос, встретившись с вашим коллегой в Азербайджане и вашим коллегой в Туркменистане", — заявил он.
Эрдоган добавил, что планирует провести встречи для обсуждения поставок газа с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы быстро сделаем этот шаг и, надеюсь, облегчим данный процесс. После этого мы обсудим вопросы с ЕС", — сказал Эрдоган.
Владимир Путин в октябре заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в район Черного моря и Турцию. Президент обсудил эту идею с турецким коллегой, они поручили детально и быстро проработать перспективы поставок.
Позже Анкара сообщила, что центр распределения газа в рамках проекта будет находиться во Фракии — европейской части страны. Дорожную карту могут разработать до конца года.
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