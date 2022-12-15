https://ria.ru/20221215/gaz-1838863972.html

Турция может поставлять газ из России и Туркмении в Европу, заявил Эрдоган

Турция может поставлять газ из России и Туркмении в Европу, заявил Эрдоган - РИА Новости, 15.12.2022

Турция может поставлять газ из России и Туркмении в Европу, заявил Эрдоган

Анкара может поставлять российский и туркменский газ в Европу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:04

2022-12-15T13:04

2022-12-15T15:15

турция

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россия

в мире

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природный газ

сердар бердымухамедов

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АНКАРА, 15 дек — РИА Новости. Анкара может поставлять российский и туркменский газ в Европу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По его словам, для реализации поставок туркменского газа через Турцию необходимо, чтобы Ашхабад обсудил эту тему с Баку."Однако здесь необходимо сделать один шаг. Что это? В настоящее время стоит вопрос о том, чтобы Туркменистан, как прибрежная территория Каспийского моря, решил этот вопрос с Азербайджаном", — подчеркнул Эрдоган.Президент Турции уточнил, что министры энергетики трех стран соберутся и детально обсудят детали газового вопроса."Я поручил нашему министру энергетики: "В течение месяца окончательно решите этот вопрос, встретившись с вашим коллегой в Азербайджане и вашим коллегой в Туркменистане", — заявил он.Эрдоган добавил, что планирует провести встречи для обсуждения поставок газа с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.Владимир Путин в октябре заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в район Черного моря и Турцию. Президент обсудил эту идею с турецким коллегой, они поручили детально и быстро проработать перспективы поставок.Позже Анкара сообщила, что центр распределения газа в рамках проекта будет находиться во Фракии — европейской части страны. Дорожную карту могут разработать до конца года.

https://ria.ru/20221209/soyuz-1837450629.html

https://ria.ru/20221210/turtsiya-1837718067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, европа, россия, в мире, реджеп тайип эрдоган, туркмения, природный газ, сердар бердымухамедов , владимир путин, евросоюз