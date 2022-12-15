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Жителей Молдавии попросили не затягивать с платой за газ - РИА Новости, 15.12.2022
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Жителей Молдавии попросили не затягивать с платой за газ
Жителей Молдавии попросили не затягивать с платой за газ - РИА Новости, 15.12.2022
Жителей Молдавии попросили не затягивать с платой за газ
Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан призвал потребителей в Молдавии не затягивать с платой за потребленный газ, отметив, что долг в этом году превышает 45... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:51
2022-12-15T12:53
экономика
молдавия
кишинев
россия
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 15 дек – РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан призвал потребителей в Молдавии не затягивать с платой за потребленный газ, отметив, что долг в этом году превышает 45 миллионов долларов."По состоянию на 11 декабря 2022 года подлежащая к оплате сумма потребителей за поставки газа в текущем году составила 1,063 миллиарда леев (45,189 миллиона долларов за с января по октябрь)... "Молдовагаз" просит оплатить текущее потребление газа в установленные сроки", - написал Чебан в своем телеграм-канале.Глава компании отметил, что уровень оплаты конечными потребителями с января по октябрь составил 10,591 миллиарда леев (более 548 миллионов долларов).Население Молдавии начало отопительный сезон с тарифом на природный газ в семь раз выше, чем год назад - 29,3 лея (1,5 доллара) по сравнению с 4,57 леями (23 цента).Ранее Чебан констатировал, что на данный момент в Молдавии нет предпосылок для снижения тарифа. По его словам, в условиях биржевых цен, которые сейчас составляют 1400-1700 долларов, это означает, что тариф будет 30 леев (1,55 доллара) за кубометр, а с учетом финансовых отклонений компании тариф может вырасти до 35 леев (1,7-1,8 доллара).В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
https://ria.ru/20221214/posol-1838736963.html
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экономика, молдавия, кишинев, россия, молдовагаз, газпром, жкх, в мире
Экономика, Молдавия, Кишинев, Россия, Молдовагаз, Газпром, ЖКХ, В мире
12:51 15.12.2022 (обновлено: 12:53 15.12.2022)
 
Жителей Молдавии попросили не затягивать с платой за газ

Глава компании "Молдовагаз" Чебан призвал жителей страны не затягивать с платой за услуги

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 дек – РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан призвал потребителей в Молдавии не затягивать с платой за потребленный газ, отметив, что долг в этом году превышает 45 миллионов долларов.
"По состоянию на 11 декабря 2022 года подлежащая к оплате сумма потребителей за поставки газа в текущем году составила 1,063 миллиарда леев (45,189 миллиона долларов за с января по октябрь)... "Молдовагаз" просит оплатить текущее потребление газа в установленные сроки", - написал Чебан в своем телеграм-канале.
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Глава компании отметил, что уровень оплаты конечными потребителями с января по октябрь составил 10,591 миллиарда леев (более 548 миллионов долларов).
Население Молдавии начало отопительный сезон с тарифом на природный газ в семь раз выше, чем год назад - 29,3 лея (1,5 доллара) по сравнению с 4,57 леями (23 цента).
Ранее Чебан констатировал, что на данный момент в Молдавии нет предпосылок для снижения тарифа. По его словам, в условиях биржевых цен, которые сейчас составляют 1400-1700 долларов, это означает, что тариф будет 30 леев (1,55 доллара) за кубометр, а с учетом финансовых отклонений компании тариф может вырасти до 35 леев (1,7-1,8 доллара).
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Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
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