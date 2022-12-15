Рейтинг@Mail.ru
Канцлер Австрии: лимит цен на газ не должен привести к сокращению поставок - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/gaz-1838853527.html
Канцлер Австрии: лимит цен на газ не должен привести к сокращению поставок
Канцлер Австрии: лимит цен на газ не должен привести к сокращению поставок - РИА Новости, 15.12.2022
Канцлер Австрии: лимит цен на газ не должен привести к сокращению поставок
Лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок, безопасность энергетики должна быть обеспечена достаточным количеством газа на рынке при условии РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:46
2022-12-15T12:48
экономика
цены на нефть
карл нехаммер
австрия
брюссель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762598076_0:313:3071:2040_1920x0_80_0_0_c355ee1020205bb309ab5bbdbef568da.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок, безопасность энергетики должна быть обеспечена достаточным количеством газа на рынке при условии его доступной цены, заявил журналистам на полях Совета ЕС в Брюсселе канцлер Австрии Карл Нехаммер."Я могу разъяснить вам австрийскую позицию. Во-первых, необходимо, чтобы достаточное количество газа было доступно, это значит, что предложение не должно сократиться. Второй компонент - он должен быть доступен по цене. Эти оба пункта нужно объединить, развивать соответствующие модели. Важно, чтобы согласие (в ЕС - ред) было достигнуто", - сказал канцлер.
https://ria.ru/20221215/gaz-1838807031.html
австрия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762598076_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_3f05ea1b7ec93193afa569d640d7569e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, карл нехаммер, австрия, брюссель, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Карл Нехаммер, Австрия, Брюссель, Евросоюз
12:46 15.12.2022 (обновлено: 12:48 15.12.2022)
 
Канцлер Австрии: лимит цен на газ не должен привести к сокращению поставок

Канцлер Австрии Нехаммер: лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкНовый канцлер Австрии Карл Нехаммер во время выступления на пресс-конференции в Вене
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер во время выступления на пресс-конференции в Вене - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер во время выступления на пресс-конференции в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок, безопасность энергетики должна быть обеспечена достаточным количеством газа на рынке при условии его доступной цены, заявил журналистам на полях Совета ЕС в Брюсселе канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Я могу разъяснить вам австрийскую позицию. Во-первых, необходимо, чтобы достаточное количество газа было доступно, это значит, что предложение не должно сократиться. Второй компонент - он должен быть доступен по цене. Эти оба пункта нужно объединить, развивать соответствующие модели. Важно, чтобы согласие (в ЕС - ред) было достигнуто", - сказал канцлер.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 11:07
В Евросоюзе пытаются согласовать потолок цены на природный газ
 
ЭкономикаЦены на нефтьКарл НехаммерАвстрияБрюссельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала