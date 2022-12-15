https://ria.ru/20221215/gaz-1838853527.html

Канцлер Австрии: лимит цен на газ не должен привести к сокращению поставок

Канцлер Австрии: лимит цен на газ не должен привести к сокращению поставок - РИА Новости, 15.12.2022

Канцлер Австрии: лимит цен на газ не должен привести к сокращению поставок

Лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок, безопасность энергетики должна быть обеспечена достаточным количеством газа на рынке при условии РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:46

2022-12-15T12:46

2022-12-15T12:48

экономика

цены на нефть

карл нехаммер

австрия

брюссель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок, безопасность энергетики должна быть обеспечена достаточным количеством газа на рынке при условии его доступной цены, заявил журналистам на полях Совета ЕС в Брюсселе канцлер Австрии Карл Нехаммер."Я могу разъяснить вам австрийскую позицию. Во-первых, необходимо, чтобы достаточное количество газа было доступно, это значит, что предложение не должно сократиться. Второй компонент - он должен быть доступен по цене. Эти оба пункта нужно объединить, развивать соответствующие модели. Важно, чтобы согласие (в ЕС - ред) было достигнуто", - сказал канцлер.

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австрия

брюссель

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, цены на нефть, карл нехаммер, австрия, брюссель, евросоюз