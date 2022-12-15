https://ria.ru/20221215/gaz-1838853527.html
Канцлер Австрии: лимит цен на газ не должен привести к сокращению поставок
Канцлер Австрии: лимит цен на газ не должен привести к сокращению поставок - РИА Новости, 15.12.2022
Канцлер Австрии: лимит цен на газ не должен привести к сокращению поставок
Лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок, безопасность энергетики должна быть обеспечена достаточным количеством газа на рынке при условии РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:46
2022-12-15T12:46
2022-12-15T12:48
экономика
цены на нефть
карл нехаммер
австрия
брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок, безопасность энергетики должна быть обеспечена достаточным количеством газа на рынке при условии его доступной цены, заявил журналистам на полях Совета ЕС в Брюсселе канцлер Австрии Карл Нехаммер."Я могу разъяснить вам австрийскую позицию. Во-первых, необходимо, чтобы достаточное количество газа было доступно, это значит, что предложение не должно сократиться. Второй компонент - он должен быть доступен по цене. Эти оба пункта нужно объединить, развивать соответствующие модели. Важно, чтобы согласие (в ЕС - ред) было достигнуто", - сказал канцлер.
https://ria.ru/20221215/gaz-1838807031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, карл нехаммер, австрия, брюссель, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Карл Нехаммер, Австрия, Брюссель, Евросоюз
12:46 15.12.2022 (обновлено: 12:48 15.12.2022)
Канцлер Австрии: лимит цен на газ не должен привести к сокращению поставок
Канцлер Австрии Нехаммер: лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок, безопасность энергетики должна быть обеспечена достаточным количеством газа на рынке при условии его доступной цены, заявил журналистам на полях Совета ЕС в Брюсселе канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Я могу разъяснить вам австрийскую позицию. Во-первых, необходимо, чтобы достаточное количество газа было доступно, это значит, что предложение не должно сократиться. Второй компонент - он должен быть доступен по цене. Эти оба пункта нужно объединить, развивать соответствующие модели. Важно, чтобы согласие (в ЕС - ред) было достигнуто", - сказал канцлер.