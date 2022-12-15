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В Евросоюзе пытаются согласовать потолок цены на природный газ - РИА Новости, 15.12.2022
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В Евросоюзе пытаются согласовать потолок цены на природный газ
В Евросоюзе пытаются согласовать потолок цены на природный газ - РИА Новости, 15.12.2022
В Евросоюзе пытаются согласовать потолок цены на природный газ
Ценовой потолок на природный газ в ЕС пытаются согласовать на символическом уровне 200 евро за МВт.ч (около 2 тысяч евро за тысячу кубометров), однако... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:07
2022-12-15T11:07
евросоюз
санкции в отношении россии
джорджа мелони
цены на нефть
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РИМ, 15 дек – РИА Новости. Ценовой потолок на природный газ в ЕС пытаются согласовать на символическом уровне 200 евро за МВт.ч (около 2 тысяч евро за тысячу кубометров), однако разногласия по данному вопросу между странами-участницами сохраняются, сообщило итальянское информагентство Ansa из Брюсселя.Согласно этой информации из источников в ЕС, окончательная договоренность по данному вопросу может быть достигнута на заседании Совета министров энергетики в понедельник, 19 декабря.Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Профильные министры стран ЕС уже дважды обсуждали это предложение 24 ноября и 13 декабря, но так и не смогли согласовать общее решение по данному вопросу.За установление потолка цен на уровне 200 евро за МВт.ч выступают около десяти стран ЕС, в том числе Италия. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая во вторник в Палате депутатов национального парламента, назвала предложение ЕК неудовлетворительным, поскольку, по ее словам, оно не может быть реализовано в сложившихся условиях.Итальянский эксперт, директор компании Consorzio concessioni Reti Gas Серджо Миотто заявил ранее РИА Новости, что лучше вообще не заключать никакого соглашения о введении ценового потолка на природный газ в ЕС, чем заключать "плохое соглашение".
https://ria.ru/20221214/avstriya-1838725700.html
https://ria.ru/20221214/neft-1838547256.html
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евросоюз, санкции в отношении россии, джорджа мелони, цены на нефть
Евросоюз, Санкции в отношении России, Джорджа Мелони, Цены на нефть
11:07 15.12.2022
 
В Евросоюзе пытаются согласовать потолок цены на природный газ

В Евросоюзе пытаются согласовать потолок цены на газ на уровне двух тысяч евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 15 дек – РИА Новости. Ценовой потолок на природный газ в ЕС пытаются согласовать на символическом уровне 200 евро за МВт.ч (около 2 тысяч евро за тысячу кубометров), однако разногласия по данному вопросу между странами-участницами сохраняются, сообщило итальянское информагентство Ansa из Брюсселя.
Согласно этой информации из источников в ЕС, окончательная договоренность по данному вопросу может быть достигнута на заседании Совета министров энергетики в понедельник, 19 декабря.
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Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.
Профильные министры стран ЕС уже дважды обсуждали это предложение 24 ноября и 13 декабря, но так и не смогли согласовать общее решение по данному вопросу.
За установление потолка цен на уровне 200 евро за МВт.ч выступают около десяти стран ЕС, в том числе Италия. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая во вторник в Палате депутатов национального парламента, назвала предложение ЕК неудовлетворительным, поскольку, по ее словам, оно не может быть реализовано в сложившихся условиях.
Итальянский эксперт, директор компании Consorzio concessioni Reti Gas Серджо Миотто заявил ранее РИА Новости, что лучше вообще не заключать никакого соглашения о введении ценового потолка на природный газ в ЕС, чем заключать "плохое соглашение".
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