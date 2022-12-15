https://ria.ru/20221215/games-1838917577.html

My.Games прекратит работу в России

My.Games прекратит работу в России - РИА Новости, 15.12.2022

My.Games прекратит работу в России

Владелец My.Games выделит российский бизнес в новую структуру, она войдет в СП с компанией Innova, My.Games прекратит свою деятельность в РФ, говорится в... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:34

2022-12-15T15:34

2022-12-15T15:44

россия

компьютерные игры

экономика

технологии

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Владелец My.Games выделит российский бизнес в новую структуру, она войдет в СП с компанией Innova, My.Games прекратит свою деятельность в РФ, говорится в сообщении компании.В конце сентября VK объявила о продаже компании My.Games управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачава за 642 миллиона долларов."Александр Чачава объявляет о реструктуризации своих игровых активов, в результате которой часть бизнеса My.Games, генерирующая выручку на российском рынке, будет выделена в отдельную независимую компанию. Эта компания станет новым обладателем лицензий для издательства игр в России, включая текущие лицензии на ПК-игры от внешних разработчиков. Дальнейшее оперирование и издательство этих продуктов будет осуществляться новым российским издателем Astrum Entertainment. Astrum Entertainment сохранит все текущие команды, вовлеченные в работу с данными проектами", - говорится в сообщении.Там же добавляется, что "отделившийся российский бизнес войдет в совместное предприятие (СП) с игровой компанией Innova, которая с 2006 года специализируется на локализации и оперирование ПК-игр на территории России". Innova станет контролирующим и управляющим лицом созданного СП, сообщает My.Games.Отмечается, что международный разработчик и издатель My.Games в результате реструктуризации, которую планируется завершить в ближайшие несколько месяцев, прекратит свою деятельность на территории России. My.Games полностью cфокусируется на международном развитии бизнеса и продолжит заниматься разработкой мобильных, ПК и консольных продуктов, а также издательством на ключевых зарубежных рынках и усиливать работу с новыми партнерами из MENA, Латинской Америки, Индонезии и Индии.

https://ria.ru/20221206/igry-1836724754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, компьютерные игры, экономика, технологии