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Государственные финансы России сохраняют устойчивость, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
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Государственные финансы России сохраняют устойчивость, заявил Путин
Государственные финансы России сохраняют устойчивость, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
Государственные финансы России сохраняют устойчивость, заявил Путин
Россия сохраняет устойчивость своих государственных финансов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:21
2022-12-15T15:50
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия сохраняет устойчивость своих государственных финансов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Президент отметил, что по итогам января-ноября текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 миллиардов рублей, а консолидированный бюджет - с профицитом в 1,451 триллиона рублей.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
15:21 15.12.2022 (обновлено: 15:50 15.12.2022)
 
Государственные финансы России сохраняют устойчивость, заявил Путин

Президент Путин: государственные финансы России сохраняют устойчивость

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Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия сохраняет устойчивость своих государственных финансов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Государственные финансы России сохраняют устойчивость", - сказал он.
Президент отметил, что по итогам января-ноября текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 миллиардов рублей, а консолидированный бюджет - с профицитом в 1,451 триллиона рублей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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