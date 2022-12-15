https://ria.ru/20221215/finansy-1838911666.html

Государственные финансы России сохраняют устойчивость, заявил Путин

Государственные финансы России сохраняют устойчивость, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022

Государственные финансы России сохраняют устойчивость, заявил Путин

Россия сохраняет устойчивость своих государственных финансов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:21

2022-12-15T15:21

2022-12-15T15:50

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия сохраняет устойчивость своих государственных финансов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Президент отметил, что по итогам января-ноября текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 миллиардов рублей, а консолидированный бюджет - с профицитом в 1,451 триллиона рублей.

https://ria.ru/20221215/vvp-1838911874.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин