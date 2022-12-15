https://ria.ru/20221215/finansy-1838911666.html
Государственные финансы России сохраняют устойчивость, заявил Путин
Государственные финансы России сохраняют устойчивость, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
Государственные финансы России сохраняют устойчивость, заявил Путин
Россия сохраняет устойчивость своих государственных финансов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:21
2022-12-15T15:21
2022-12-15T15:50
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия сохраняет устойчивость своих государственных финансов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Президент отметил, что по итогам января-ноября текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 миллиардов рублей, а консолидированный бюджет - с профицитом в 1,451 триллиона рублей.
https://ria.ru/20221215/vvp-1838911874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
15:21 15.12.2022 (обновлено: 15:50 15.12.2022)
Государственные финансы России сохраняют устойчивость, заявил Путин
Президент Путин: государственные финансы России сохраняют устойчивость