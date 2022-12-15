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"Отлично справились!" Во Франции обвинили лидеров ЕС в усугублении кризиса - РИА Новости, 15.12.2022
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"Отлично справились!" Во Франции обвинили лидеров ЕС в усугублении кризиса
"Отлично справились!" Во Франции обвинили лидеров ЕС в усугублении кризиса - РИА Новости, 15.12.2022
"Отлично справились!" Во Франции обвинили лидеров ЕС в усугублении кризиса
Лидеры Евросоюза привели Европу к упадку, в то время как экономика России процветает, заявил французский политик Флориан Филиппо. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T05:32
2022-12-15T05:33
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лидеры Евросоюза привели Европу к упадку, в то время как экономика России процветает, заявил французский политик Флориан Филиппо.Он также отметил, что европейские заводы постепенно переезжают в США из-за более благоприятных экономических условий."Урсула, Макрон и Ле Мэр отлично справляются со своей задачей!" — с иронией заключил Филиппо.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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цены на нефть, европа, сша, франция, евросоюз, в мире
Цены на нефть, Европа, США, Франция, Евросоюз, В мире
05:32 15.12.2022 (обновлено: 05:33 15.12.2022)
 
"Отлично справились!" Во Франции обвинили лидеров ЕС в усугублении кризиса

Французский политик Филиппо обвинил лидеров ЕС в усугублении энергетического кризиса

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лидеры Евросоюза привели Европу к упадку, в то время как экономика России процветает, заявил французский политик Флориан Филиппо.
"Профицит российского бюджета увеличился в четыре раза в ноябре! Тем временем, наши дефициты стремительно растут, мы перестали отапливать школы и больницы, мы планируем использовать свечи!", — написал политик в своем Twitter-аккаунте.
Он также отметил, что европейские заводы постепенно переезжают в США из-за более благоприятных экономических условий.
"Урсула, Макрон и Ле Мэр отлично справляются со своей задачей!" — с иронией заключил Филиппо.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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