https://ria.ru/20221215/filippo-1838762499.html

"Отлично справились!" Во Франции обвинили лидеров ЕС в усугублении кризиса

"Отлично справились!" Во Франции обвинили лидеров ЕС в усугублении кризиса - РИА Новости, 15.12.2022

"Отлично справились!" Во Франции обвинили лидеров ЕС в усугублении кризиса

Лидеры Евросоюза привели Европу к упадку, в то время как экономика России процветает, заявил французский политик Флориан Филиппо. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T05:32

2022-12-15T05:32

2022-12-15T05:33

цены на нефть

европа

сша

франция

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_0:159:3075:1888_1920x0_80_0_0_e4f49fd9888f4f9120d2fbb80e893473.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лидеры Евросоюза привели Европу к упадку, в то время как экономика России процветает, заявил французский политик Флориан Филиппо.Он также отметил, что европейские заводы постепенно переезжают в США из-за более благоприятных экономических условий."Урсула, Макрон и Ле Мэр отлично справляются со своей задачей!" — с иронией заключил Филиппо.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://radiosputnik.ria.ru/20221214/makron-1838517081.html

европа

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, европа, сша, франция, евросоюз, в мире