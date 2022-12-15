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РКН ограничил доступ к более чем 122 тысячам фейков о спецоперации - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/feyki-1838794518.html
РКН ограничил доступ к более чем 122 тысячам фейков о спецоперации
РКН ограничил доступ к более чем 122 тысячам фейков о спецоперации - РИА Новости, 15.12.2022
РКН ограничил доступ к более чем 122 тысячам фейков о спецоперации
Роскомнадзор за 11 месяцев ограничил доступ к более 122 тысячам недостоверных материалов о специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами РФ,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:27
2022-12-15T10:28
специальная военная операция на украине
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
украина
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Роскомнадзор за 11 месяцев ограничил доступ к более 122 тысячам недостоверных материалов о специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами РФ, сообщили РИА Новости в ведомстве."За 11 месяцев 2022 года в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор выявил и ограничил доступ к более 122 тысячам недостоверных материалов о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что из-за размещения информационных материалов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины, призывы к насилию в отношении граждан России, в том числе военнослужащих, был ограничен доступ к социальным сетям Instagram*, Facebook* и Twitter, сервисам Google Ads и Google News, а также к порядка 100 сайтам российских и иностранных интернет-ресурсов и СМИ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221215/tsenzura-1838792471.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Украина
10:27 15.12.2022 (обновлено: 10:28 15.12.2022)
 
РКН ограничил доступ к более чем 122 тысячам фейков о спецоперации

РКН ограничил доступ к более чем 122 тысячам недостоверных материалов о спецоперации

© Pixabay / Free-Photos Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Pixabay / Free-Photos
Ноутбук. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Роскомнадзор за 11 месяцев ограничил доступ к более 122 тысячам недостоверных материалов о специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами РФ, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"За 11 месяцев 2022 года в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор выявил и ограничил доступ к более 122 тысячам недостоверных материалов о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за размещения информационных материалов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины, призывы к насилию в отношении граждан России, в том числе военнослужащих, был ограничен доступ к социальным сетям Instagram*, Facebook* и Twitter, сервисам Google Ads и Google News, а также к порядка 100 сайтам российских и иностранных интернет-ресурсов и СМИ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияУкраина
 
 
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