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ЕЦБ ожидает сохранения оптовой цены газа в еврозоне на уровне 2022 года - РИА Новости, 15.12.2022
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ЕЦБ ожидает сохранения оптовой цены газа в еврозоне на уровне 2022 года
ЕЦБ ожидает сохранения оптовой цены газа в еврозоне на уровне 2022 года - РИА Новости, 15.12.2022
ЕЦБ ожидает сохранения оптовой цены газа в еврозоне на уровне 2022 года
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем новом прогнозе закладывает среднюю оптовую цену газа в еврозоне на 2023 год на уровне 124 евро за мегаватт-час (около РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T22:05
2022-12-15T22:05
экономика
цены на нефть
европейский центральный банк
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем новом прогнозе закладывает среднюю оптовую цену газа в еврозоне на 2023 год на уровне 124 евро за мегаватт-час (около 1270 евро за тысячу кубометров при паритете евро и доллара) против 123 евро в 2022 году.Такую же оценку стоимости этого топлива на следующий год регулятор приводит в таблице к прогнозу. В ней также указывается, что цена за текущий год составит 123 евро, за 2024 год - 98 евро, а за 2025 год - до 69 евро.Это технические предположения для макроэкономического прогноза, уточняется в документе.По сравнению с предыдущим, сентябрьским прогнозом, регулятор резко сократил свои оценки стоимости "голубого топлива": со 168 евро на текущий год, с 235 евро - на следующий год и с 165 евро на 2024 год. Оценки на 2025 год в сентябре не было.
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экономика, цены на нефть, европейский центральный банк
Экономика, Цены на нефть, Европейский центральный банк
22:05 15.12.2022
 
ЕЦБ ожидает сохранения оптовой цены газа в еврозоне на уровне 2022 года

ЕЦБ ожидает сохранения средней оптовой цены газа в еврозоне на уровне 2022 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Центрального европейского банка во Франкфурте
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем новом прогнозе закладывает среднюю оптовую цену газа в еврозоне на 2023 год на уровне 124 евро за мегаватт-час (около 1270 евро за тысячу кубометров при паритете евро и доллара) против 123 евро в 2022 году.
"Кривая фьючерсов на цену газа по голландскому TTF остается повышенной на уровне 124 евро за МВт.ч в течение 2023 года", - говорится в декабрьском макроэкономическом прогнозе регулятора по еврозоне.
Такую же оценку стоимости этого топлива на следующий год регулятор приводит в таблице к прогнозу. В ней также указывается, что цена за текущий год составит 123 евро, за 2024 год - 98 евро, а за 2025 год - до 69 евро.
Это технические предположения для макроэкономического прогноза, уточняется в документе.
По сравнению с предыдущим, сентябрьским прогнозом, регулятор резко сократил свои оценки стоимости "голубого топлива": со 168 евро на текущий год, с 235 евро - на следующий год и с 165 евро на 2024 год. Оценки на 2025 год в сентябре не было.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 18:21Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ЕЦБ спрогнозировал цену барреля нефти марки Brent в 86 долларов в 2023 году
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропейский центральный банк
 
 
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