https://ria.ru/20221215/etsb-1839020653.html

ЕЦБ ожидает сохранения оптовой цены газа в еврозоне на уровне 2022 года

ЕЦБ ожидает сохранения оптовой цены газа в еврозоне на уровне 2022 года - РИА Новости, 15.12.2022

ЕЦБ ожидает сохранения оптовой цены газа в еврозоне на уровне 2022 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем новом прогнозе закладывает среднюю оптовую цену газа в еврозоне на 2023 год на уровне 124 евро за мегаватт-час (около РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T22:05

2022-12-15T22:05

2022-12-15T22:05

экономика

цены на нефть

европейский центральный банк

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем новом прогнозе закладывает среднюю оптовую цену газа в еврозоне на 2023 год на уровне 124 евро за мегаватт-час (около 1270 евро за тысячу кубометров при паритете евро и доллара) против 123 евро в 2022 году.Такую же оценку стоимости этого топлива на следующий год регулятор приводит в таблице к прогнозу. В ней также указывается, что цена за текущий год составит 123 евро, за 2024 год - 98 евро, а за 2025 год - до 69 евро.Это технические предположения для макроэкономического прогноза, уточняется в документе.По сравнению с предыдущим, сентябрьским прогнозом, регулятор резко сократил свои оценки стоимости "голубого топлива": со 168 евро на текущий год, с 235 евро - на следующий год и с 165 евро на 2024 год. Оценки на 2025 год в сентябре не было.

https://ria.ru/20221215/neft-1838979325.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, европейский центральный банк