https://ria.ru/20221215/etsb-1838973863.html

ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов

ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - РИА Новости, 15.12.2022

ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 2,5% с 2% годовых,... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:58

2022-12-15T17:58

2022-12-15T17:58

экономика

европейский центральный банк

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 2,5% с 2% годовых, считает необходимым дальнейшее повышение для достижения целевого уровня инфляции в 2%, следует из заявления регулятора."Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов. Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 2,5%, 2,75% и 2% соответственно с 21 декабря 2022 года", - говорится в сообщении."Совет управляющих считает, что процентные ставки по-прежнему должны будут значительно повышаться... с целью обеспечения своевременного возврата уровня инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%", - сообщается в релизе.Кроме того, Совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам в рамках программы PEPP с погашением по крайней мере до конца 2024 года.

https://ria.ru/20221214/ssha-1838743923.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, европейский центральный банк