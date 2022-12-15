https://ria.ru/20221215/etsb-1838973863.html
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - РИА Новости, 15.12.2022
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 2,5% с 2% годовых,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:58
2022-12-15T17:58
2022-12-15T17:58
экономика
европейский центральный банк
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 2,5% с 2% годовых, считает необходимым дальнейшее повышение для достижения целевого уровня инфляции в 2%, следует из заявления регулятора."Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов. Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 2,5%, 2,75% и 2% соответственно с 21 декабря 2022 года", - говорится в сообщении."Совет управляющих считает, что процентные ставки по-прежнему должны будут значительно повышаться... с целью обеспечения своевременного возврата уровня инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%", - сообщается в релизе.Кроме того, Совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам в рамках программы PEPP с погашением по крайней мере до конца 2024 года.
https://ria.ru/20221214/ssha-1838743923.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европейский центральный банк
Экономика, Европейский центральный банк
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов
Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 2,5% с 2% годовых, считает необходимым дальнейшее повышение для достижения целевого уровня инфляции в 2%, следует из заявления регулятора.
"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов. Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 2,5%, 2,75% и 2% соответственно с 21 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
"Совет управляющих считает, что процентные ставки по-прежнему должны будут значительно повышаться... с целью обеспечения своевременного возврата уровня инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%", - сообщается в релизе.
Кроме того, Совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам в рамках программы PEPP с погашением по крайней мере до конца 2024 года.