13:40 15.12.2022 (обновлено: 13:56 15.12.2022)
Ericsson передаст российский бизнес местному менеджменту
Шведская Ericsson передаст российский бизнес по поддержке клиентов местному менеджменту
© AFP 2022 / Jonathan NackstrandЛоготип компании Ericsson на здании штаб-квартиры в пригороде Стокгольма, Швеция
Логотип компании Ericsson на здании штаб-квартиры в пригороде Стокгольма, Швеция. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Крупный шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson передает свой российский бизнес по поддержке клиентов местному менеджменту, сообщила компания.
"Полностью принадлежащее компании Ericsson российское подразделение заключило соглашение о передаче активов для передачи бизнеса по поддержке клиентов в России российской компании, принадлежащей бывшим операционным менеджерам российского подразделения Ericsson", - говорится в сообщении.
8 декабря, 23:07"Билайн" после продажи сохранит свой бренд
В рамках соглашения компания передаст местным менеджерам около 40 сотрудников, определенные активы и контракты.
В 2023 году Ericsson планирует сохранить небольшое присутствие в России на местном уровне. Компания сохранит регистрацию под прежним юрлицом для завершения сворачивания деятельности и выполнения юридических, договорных и административных требований.
Ericsson - шведская компания, предоставляющая технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги расширенной технической поддержки и обслуживания сетей. Штаб-квартира находится в Стокгольме.