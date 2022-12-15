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Ericsson передаст российский бизнес местному менеджменту - РИА Новости, 15.12.2022
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Ericsson передаст российский бизнес местному менеджменту
Ericsson передаст российский бизнес местному менеджменту - РИА Новости, 15.12.2022
Ericsson передаст российский бизнес местному менеджменту
Крупный шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson передает свой российский бизнес по поддержке клиентов местному менеджменту, сообщила... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:40
2022-12-15T13:56
экономика
ericsson
россия
технологии
швеция
бизнес
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Крупный шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson передает свой российский бизнес по поддержке клиентов местному менеджменту, сообщила компания."Полностью принадлежащее компании Ericsson российское подразделение заключило соглашение о передаче активов для передачи бизнеса по поддержке клиентов в России российской компании, принадлежащей бывшим операционным менеджерам российского подразделения Ericsson", - говорится в сообщении.В рамках соглашения компания передаст местным менеджерам около 40 сотрудников, определенные активы и контракты.В 2023 году Ericsson планирует сохранить небольшое присутствие в России на местном уровне. Компания сохранит регистрацию под прежним юрлицом для завершения сворачивания деятельности и выполнения юридических, договорных и административных требований.Ericsson - шведская компания, предоставляющая технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги расширенной технической поддержки и обслуживания сетей. Штаб-квартира находится в Стокгольме.
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экономика, ericsson, россия, технологии, швеция, бизнес
Экономика, Ericsson, Россия, Технологии, Швеция, Бизнес
13:40 15.12.2022 (обновлено: 13:56 15.12.2022)
 
Ericsson передаст российский бизнес местному менеджменту

Шведская Ericsson передаст российский бизнес по поддержке клиентов местному менеджменту

© AFP 2022 / Jonathan NackstrandЛоготип компании Ericsson на здании штаб-квартиры в пригороде Стокгольма, Швеция
Логотип компании Ericsson на здании штаб-квартиры в пригороде Стокгольма, Швеция - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / Jonathan Nackstrand
Логотип компании Ericsson на здании штаб-квартиры в пригороде Стокгольма, Швеция. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Крупный шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson передает свой российский бизнес по поддержке клиентов местному менеджменту, сообщила компания.
"Полностью принадлежащее компании Ericsson российское подразделение заключило соглашение о передаче активов для передачи бизнеса по поддержке клиентов в России российской компании, принадлежащей бывшим операционным менеджерам российского подразделения Ericsson", - говорится в сообщении.
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В рамках соглашения компания передаст местным менеджерам около 40 сотрудников, определенные активы и контракты.
В 2023 году Ericsson планирует сохранить небольшое присутствие в России на местном уровне. Компания сохранит регистрацию под прежним юрлицом для завершения сворачивания деятельности и выполнения юридических, договорных и административных требований.
Ericsson - шведская компания, предоставляющая технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги расширенной технической поддержки и обслуживания сетей. Штаб-квартира находится в Стокгольме.
 
ЭкономикаEricssonРоссияТехнологииШвецияБизнес
 
 
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