https://ria.ru/20221215/ericsson-1838877834.html

Ericsson передаст российский бизнес местному менеджменту

Ericsson передаст российский бизнес местному менеджменту - РИА Новости, 15.12.2022

Ericsson передаст российский бизнес местному менеджменту

Крупный шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson передает свой российский бизнес по поддержке клиентов местному менеджменту, сообщила... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:40

2022-12-15T13:40

2022-12-15T13:56

экономика

ericsson

россия

технологии

швеция

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782856735_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_d15522a7702c59d70adcdb39fefcbbf2.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Крупный шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson передает свой российский бизнес по поддержке клиентов местному менеджменту, сообщила компания."Полностью принадлежащее компании Ericsson российское подразделение заключило соглашение о передаче активов для передачи бизнеса по поддержке клиентов в России российской компании, принадлежащей бывшим операционным менеджерам российского подразделения Ericsson", - говорится в сообщении.В рамках соглашения компания передаст местным менеджерам около 40 сотрудников, определенные активы и контракты.В 2023 году Ericsson планирует сохранить небольшое присутствие в России на местном уровне. Компания сохранит регистрацию под прежним юрлицом для завершения сворачивания деятельности и выполнения юридических, договорных и административных требований.Ericsson - шведская компания, предоставляющая технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги расширенной технической поддержки и обслуживания сетей. Штаб-квартира находится в Стокгольме.

https://ria.ru/20221208/bilayn-1837352181.html

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, ericsson, россия, технологии, швеция, бизнес