https://ria.ru/20221215/epidsituatsiya-1838975784.html

Минпросвещения проводит непрерывный мониторинг эпидситуации в школах

Минпросвещения проводит непрерывный мониторинг эпидситуации в школах - РИА Новости, 15.12.2022

Минпросвещения проводит непрерывный мониторинг эпидситуации в школах

Минпросвещения России проводит регулярный мониторинг эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:05

2022-12-15T18:05

2022-12-15T18:05

общество

здоровье - общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6edb8b8dd1d9e836df540e83f7d7201f.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минпросвещения России проводит регулярный мониторинг эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба министерства.Добавляется, что органы управления образованием субъектов Российской Федерации знают регламенты действий в случае локального роста заболеваемости, и все необходимые решения принимают региональные власти.Ранее появилась информация, что ряд школ в регионах России из-за вспышек заболеваемости гриппом и ОРВИ закончат четверть досрочно и уходят на карантин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)