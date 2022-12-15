https://ria.ru/20221215/epidsituatsiya-1838975784.html
Минпросвещения проводит непрерывный мониторинг эпидситуации в школах
Минпросвещения проводит непрерывный мониторинг эпидситуации в школах - РИА Новости, 15.12.2022
Минпросвещения проводит непрерывный мониторинг эпидситуации в школах
Минпросвещения России проводит регулярный мониторинг эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:05
2022-12-15T18:05
2022-12-15T18:05
общество
здоровье - общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минпросвещения России проводит регулярный мониторинг эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба министерства.Добавляется, что органы управления образованием субъектов Российской Федерации знают регламенты действий в случае локального роста заболеваемости, и все необходимые решения принимают региональные власти.Ранее появилась информация, что ряд школ в регионах России из-за вспышек заболеваемости гриппом и ОРВИ закончат четверть досрочно и уходят на карантин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Минпросвещения проводит непрерывный мониторинг эпидситуации в школах
Минпросвещения проводит непрерывный мониторинг эпидемиологической ситуации в школах
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минпросвещения России проводит регулярный мониторинг эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба министерства.
"При этом, мониторинг общей эпидемиологической ситуации в образовательных организациях ведется непрерывно", - говорится в сообщении.
Добавляется, что органы управления образованием субъектов Российской Федерации знают регламенты действий в случае локального роста заболеваемости, и все необходимые решения принимают региональные власти.
Ранее появилась информация, что ряд школ в регионах России из-за вспышек заболеваемости гриппом и ОРВИ закончат четверть досрочно и уходят на карантин.