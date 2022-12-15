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Минпросвещения проводит непрерывный мониторинг эпидситуации в школах - РИА Новости, 15.12.2022
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Минпросвещения проводит непрерывный мониторинг эпидситуации в школах
Минпросвещения проводит непрерывный мониторинг эпидситуации в школах - РИА Новости, 15.12.2022
Минпросвещения проводит непрерывный мониторинг эпидситуации в школах
Минпросвещения России проводит регулярный мониторинг эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:05
2022-12-15T18:05
общество
здоровье - общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минпросвещения России проводит регулярный мониторинг эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба министерства.Добавляется, что органы управления образованием субъектов Российской Федерации знают регламенты действий в случае локального роста заболеваемости, и все необходимые решения принимают региональные власти.Ранее появилась информация, что ряд школ в регионах России из-за вспышек заболеваемости гриппом и ОРВИ закончат четверть досрочно и уходят на карантин.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
18:05 15.12.2022
 
Минпросвещения проводит непрерывный мониторинг эпидситуации в школах

Минпросвещения проводит непрерывный мониторинг эпидемиологической ситуации в школах

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Преподаватель в школьном кабинете. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минпросвещения России проводит регулярный мониторинг эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба министерства.
"При этом, мониторинг общей эпидемиологической ситуации в образовательных организациях ведется непрерывно", - говорится в сообщении.
Добавляется, что органы управления образованием субъектов Российской Федерации знают регламенты действий в случае локального роста заболеваемости, и все необходимые решения принимают региональные власти.
Ранее появилась информация, что ряд школ в регионах России из-за вспышек заболеваемости гриппом и ОРВИ закончат четверть досрочно и уходят на карантин.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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