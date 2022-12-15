Рейтинг@Mail.ru
Главком ВСУ заявил, что Украина балансирует на грани в вопросе энергетики - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/energetika-1839000685.html
Главком ВСУ заявил, что Украина балансирует на грани в вопросе энергетики
Главком ВСУ заявил, что Украина балансирует на грани в вопросе энергетики - РИА Новости, 15.12.2022
Главком ВСУ заявил, что Украина балансирует на грани в вопросе энергетики
Главком украинских войск Валерий Залужный заявил, что Украина находится на грани краха в области энергетики. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:42
2022-12-15T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829089243_0:22:2965:1690_1920x0_80_0_0_87513a863d56263f239fe086b97f77fa.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главком украинских войск Валерий Залужный заявил, что Украина находится на грани краха в области энергетики.Он добавил, что из-за этого Киев просит системы противовоздушной и противоракетной обороны.Залужный также добавил, что возможен сценарий, когда электросеть будет разрушена, а "жены и дети военных начнут замерзать". По его мнению, это может деморализовать украинские войска.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221214/ukraina-1838630316.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829089243_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_7093b8358c110ca8365768422905913a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валерий залужный, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
19:42 15.12.2022 (обновлено: 20:36 15.12.2022)
 
Главком ВСУ заявил, что Украина балансирует на грани в вопросе энергетики

Главком украинских войск Залужный: в вопросе энергетики Украина находится на грани краха

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главком украинских войск Валерий Залужный заявил, что Украина находится на грани краха в области энергетики.
"Я не эксперт в области энергетики, но, кажется, что мы на грани. Мы балансируем на грани", - сказал Залужный в интервью изданию Economist.
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 16:00Специальная военная операция на Украине
Шмыгаль заявил, что проблема с энергетикой затронула 12 миллиардов человек
Он добавил, что из-за этого Киев просит системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Залужный также добавил, что возможен сценарий, когда электросеть будет разрушена, а "жены и дети военных начнут замерзать". По его мнению, это может деморализовать украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ЗалужныйДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаКиевВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала