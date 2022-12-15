https://ria.ru/20221215/energetika-1839000685.html
Главком ВСУ заявил, что Украина балансирует на грани в вопросе энергетики
Главком ВСУ заявил, что Украина балансирует на грани в вопросе энергетики - РИА Новости, 15.12.2022
Главком ВСУ заявил, что Украина балансирует на грани в вопросе энергетики
Главком украинских войск Валерий Залужный заявил, что Украина находится на грани краха в области энергетики. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:42
2022-12-15T19:42
2022-12-15T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главком украинских войск Валерий Залужный заявил, что Украина находится на грани краха в области энергетики.Он добавил, что из-за этого Киев просит системы противовоздушной и противоракетной обороны.Залужный также добавил, что возможен сценарий, когда электросеть будет разрушена, а "жены и дети военных начнут замерзать". По его мнению, это может деморализовать украинские войска.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221214/ukraina-1838630316.html
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в мире, валерий залужный, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
19:42 15.12.2022 (обновлено: 20:36 15.12.2022)
Главком ВСУ заявил, что Украина балансирует на грани в вопросе энергетики
Главком украинских войск Залужный: в вопросе энергетики Украина находится на грани краха