https://ria.ru/20221215/energetika-1839000685.html

Главком ВСУ заявил, что Украина балансирует на грани в вопросе энергетики

Главком ВСУ заявил, что Украина балансирует на грани в вопросе энергетики - РИА Новости, 15.12.2022

Главком ВСУ заявил, что Украина балансирует на грани в вопросе энергетики

Главком украинских войск Валерий Залужный заявил, что Украина находится на грани краха в области энергетики. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:42

2022-12-15T19:42

2022-12-15T20:36

специальная военная операция на украине

в мире

валерий залужный

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главком украинских войск Валерий Залужный заявил, что Украина находится на грани краха в области энергетики.Он добавил, что из-за этого Киев просит системы противовоздушной и противоракетной обороны.Залужный также добавил, что возможен сценарий, когда электросеть будет разрушена, а "жены и дети военных начнут замерзать". По его мнению, это может деморализовать украинские войска.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838630316.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

киев

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в мире, валерий залужный, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, вооруженные силы рф