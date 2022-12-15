https://ria.ru/20221215/elki-1838977788.html

Дети из ЛНР и ДНР примут участие в кремлевских елках

Дети из ЛНР и ДНР примут участие в кремлевских елках - РИА Новости, 15.12.2022

Дети из ЛНР и ДНР примут участие в кремлевских елках

Дети из малообеспеченных семей, а также из Донецкой и Луганской народных Республик, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, дети участников специальной РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:15

2022-12-15T18:15

2022-12-15T18:15

общество

снегурочка

херсонская область

россия

луганская народная республика

дети

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дети из малообеспеченных семей, а также из Донецкой и Луганской народных Республик, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, дети участников специальной военной операции, примут участие в новогодних преставлениях в государственном Кремлевском дворце, сообщает управделами президента РФ.Ранее сообщалось, что новогодние представления "Заговор зеркал" в государственном Кремлевском дворце планируются в традиционном очном формате и пройдут с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. При этом 1 января представлений не будет, а 8 января пройдет специализированное мероприятие - Патриаршая елка. мероприятия предусмотрены также для детей с ограниченными возможностями здоровья."Спектакль "Заговор Зеркал" расскажет о необычном и поучительном путешествии школьников в преддверии праздника. Чтобы спасти Снегурочку, ребятам предстоит пройти испытания в мире искривленной действительности – Зазеркалье. В представлении примут участие дети из малообеспеченных семей, а также ребята из Донецкой и Луганской Народных Республик, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, дети участников специальной военной операции. Мероприятия предусмотрели и для деток с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221214/elka-1838739755.html

херсонская область

россия

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

общество, снегурочка, херсонская область , россия, луганская народная республика, дети