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Дети из ЛНР и ДНР примут участие в кремлевских елках - РИА Новости, 15.12.2022
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Дети из ЛНР и ДНР примут участие в кремлевских елках
Дети из ЛНР и ДНР примут участие в кремлевских елках - РИА Новости, 15.12.2022
Дети из ЛНР и ДНР примут участие в кремлевских елках
Дети из малообеспеченных семей, а также из Донецкой и Луганской народных Республик, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, дети участников специальной РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:15
2022-12-15T18:15
общество
снегурочка
херсонская область
россия
луганская народная республика
дети
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дети из малообеспеченных семей, а также из Донецкой и Луганской народных Республик, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, дети участников специальной военной операции, примут участие в новогодних преставлениях в государственном Кремлевском дворце, сообщает управделами президента РФ.Ранее сообщалось, что новогодние представления "Заговор зеркал" в государственном Кремлевском дворце планируются в традиционном очном формате и пройдут с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. При этом 1 января представлений не будет, а 8 января пройдет специализированное мероприятие - Патриаршая елка. мероприятия предусмотрены также для детей с ограниченными возможностями здоровья."Спектакль "Заговор Зеркал" расскажет о необычном и поучительном путешествии школьников в преддверии праздника. Чтобы спасти Снегурочку, ребятам предстоит пройти испытания в мире искривленной действительности – Зазеркалье. В представлении примут участие дети из малообеспеченных семей, а также ребята из Донецкой и Луганской Народных Республик, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, дети участников специальной военной операции. Мероприятия предусмотрели и для деток с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
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херсонская область
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общество, снегурочка, херсонская область , россия, луганская народная республика, дети
Общество, Снегурочка, Херсонская область , Россия, Луганская Народная Республика, Дети
18:15 15.12.2022
 
Дети из ЛНР и ДНР примут участие в кремлевских елках

Дети из ЛНР и ДНР примут участие в новогодних преставлениях в Кремлевском дворце

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкРодители с детьми в очереди на новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Родители с детьми в очереди на новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Родители с детьми в очереди на новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дети из малообеспеченных семей, а также из Донецкой и Луганской народных Республик, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, дети участников специальной военной операции, примут участие в новогодних преставлениях в государственном Кремлевском дворце, сообщает управделами президента РФ.
Ранее сообщалось, что новогодние представления "Заговор зеркал" в государственном Кремлевском дворце планируются в традиционном очном формате и пройдут с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. При этом 1 января представлений не будет, а 8 января пройдет специализированное мероприятие - Патриаршая елка. мероприятия предусмотрены также для детей с ограниченными возможностями здоровья.
"Спектакль "Заговор Зеркал" расскажет о необычном и поучительном путешествии школьников в преддверии праздника. Чтобы спасти Снегурочку, ребятам предстоит пройти испытания в мире искривленной действительности – Зазеркалье. В представлении примут участие дети из малообеспеченных семей, а также ребята из Донецкой и Луганской Народных Республик, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, дети участников специальной военной операции. Мероприятия предусмотрели и для деток с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
Курс на Кремль: главную новогоднюю ель страны везут в Москву - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 22:10
Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль
 
ОбществоСнегурочкаХерсонская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаДети
 
 
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