https://ria.ru/20221215/eksport-1838923329.html
Путин: за девять месяцев поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза
Путин: за девять месяцев поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза - РИА Новости, 15.12.2022
Путин: за девять месяцев поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза
Несмотря на санкции, за 9 месяцев поставки основных товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза, экспорт - на 42%, рассказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:48
2022-12-15T15:48
2022-12-15T15:48
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Несмотря на санкции, за 9 месяцев поставки основных товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза, экспорт - на 42%, рассказал президент России Владимир Путин."Любопытное наблюдение, несмотря на санкции, за 9 месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза, совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли в нашу пользу – в 2,3 раза до 138 миллиарда долларов", - сообщил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По сути, как отметил глава государства, Евросоюз продолжает потреблять российские товары и услуги, а "обратные потоки сдерживает"."Ситуация таких дисбалансов не может продолжаться бесконечно", - добавил президент.
https://ria.ru/20221215/energoresursy-1838918018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин: за девять месяцев поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза
Путин: несмотря на санкции, за девять месяцев поставки из России в ЕС выросли в 1,5 раза
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Несмотря на санкции, за 9 месяцев поставки основных товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза, экспорт - на 42%, рассказал президент России Владимир Путин.
"Любопытное наблюдение, несмотря на санкции, за 9 месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза, совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли в нашу пользу – в 2,3 раза до 138 миллиарда долларов", - сообщил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По сути, как отметил глава государства, Евросоюз продолжает потреблять российские товары и услуги, а "обратные потоки сдерживает".
"Ситуация таких дисбалансов не может продолжаться бесконечно", - добавил президент.