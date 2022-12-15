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Путин: за девять месяцев поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин: за девять месяцев поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза
Путин: за девять месяцев поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза - РИА Новости, 15.12.2022
Путин: за девять месяцев поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза
Несмотря на санкции, за 9 месяцев поставки основных товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза, экспорт - на 42%, рассказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:48
2022-12-15T15:48
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Несмотря на санкции, за 9 месяцев поставки основных товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза, экспорт - на 42%, рассказал президент России Владимир Путин."Любопытное наблюдение, несмотря на санкции, за 9 месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза, совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли в нашу пользу – в 2,3 раза до 138 миллиарда долларов", - сообщил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По сути, как отметил глава государства, Евросоюз продолжает потреблять российские товары и услуги, а "обратные потоки сдерживает"."Ситуация таких дисбалансов не может продолжаться бесконечно", - добавил президент.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
15:48 15.12.2022
 
Путин: за девять месяцев поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза

Путин: несмотря на санкции, за девять месяцев поставки из России в ЕС выросли в 1,5 раза

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Несмотря на санкции, за 9 месяцев поставки основных товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза, экспорт - на 42%, рассказал президент России Владимир Путин.
"Любопытное наблюдение, несмотря на санкции, за 9 месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза, совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли в нашу пользу – в 2,3 раза до 138 миллиарда долларов", - сообщил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По сути, как отметил глава государства, Евросоюз продолжает потреблять российские товары и услуги, а "обратные потоки сдерживает".
"Ситуация таких дисбалансов не может продолжаться бесконечно", - добавил президент.
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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