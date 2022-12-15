https://ria.ru/20221215/eksport-1838923329.html

Путин: за девять месяцев поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза

Путин: за девять месяцев поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза - РИА Новости, 15.12.2022

Путин: за девять месяцев поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза

Несмотря на санкции, за 9 месяцев поставки основных товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза, экспорт - на 42%, рассказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:48

2022-12-15T15:48

2022-12-15T15:48

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Несмотря на санкции, за 9 месяцев поставки основных товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза, экспорт - на 42%, рассказал президент России Владимир Путин."Любопытное наблюдение, несмотря на санкции, за 9 месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза, совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли в нашу пользу – в 2,3 раза до 138 миллиарда долларов", - сообщил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По сути, как отметил глава государства, Евросоюз продолжает потреблять российские товары и услуги, а "обратные потоки сдерживает"."Ситуация таких дисбалансов не может продолжаться бесконечно", - добавил президент.

https://ria.ru/20221215/energoresursy-1838918018.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин