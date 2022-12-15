https://ria.ru/20221215/eksport-1838817572.html
Венесуэла разрешила экспорт говядины и свинины из России
Венесуэла разрешила экспорт говядины и свинины из России - РИА Новости, 15.12.2022
Венесуэла разрешила экспорт говядины и свинины из России
Венесуэла выдала разрешение на экспорт из России восьми производителям свинины и одному - говядины, сообщает Россельхознадзор. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:41
2022-12-15T11:41
2022-12-15T11:41
россия
венесуэла
экономика
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564410459_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_2d70317868101fbc322f87e0713dd29a.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Венесуэла выдала разрешение на экспорт из России восьми производителям свинины и одному - говядины, сообщает Россельхознадзор.Россельхознадзор 13 декабря провел встречу с компетентными ведомствами Венесуэлы, в ходе которой обсуждались вопросы взаимных поставок продукции агропромышленного комплекса. Венесуэльская сторона сообщила о заинтересованности в поставках рыбной продукции, в частности креветки и краба, а также риса, кукурузы, какао, кофе, тропических фруктов, российская сторона - в расширении поставок мясной и рыбной продукции на венесуэльский рынок, сообщает ведомство."По итогам прошедших переговоров венесуэльские коллеги под гарантии Россельхознадзора выдали разрешение на экспорт из России 9 мясоперерабатывающим предприятиям (8 производителей свинины, 1 - по производству говядины)", - говорится в сообщении.Ведомство напоминает, что ранее Россельхознадзор включил в списки аттестованных предприятий пять предприятий Венесуэлы по производству рыбо- и морепродукции.Кроме того, стороны отметили конструктивное сотрудничество между компетентными в области ветеринарного и фитосанитарного надзора ведомствами двух стран и договорились продолжить совместную работу для увеличения объемов товарооборота продукции АПК между странами.
https://ria.ru/20221215/venesuela-1838756531.html
россия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564410459_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_f79a8ee545a7afe70a525b1b7b61dc98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, экономика, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Россия, Венесуэла, Экономика, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Венесуэла разрешила экспорт говядины и свинины из России
Россельхознадзор: Венесуэла выдала разрешение на экспорт говядины и свинины из России
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Венесуэла выдала разрешение на экспорт из России восьми производителям свинины и одному - говядины, сообщает
Россельхознадзор.
Россельхознадзор 13 декабря провел встречу с компетентными ведомствами Венесуэлы, в ходе которой обсуждались вопросы взаимных поставок продукции агропромышленного комплекса. Венесуэльская сторона сообщила о заинтересованности в поставках рыбной продукции, в частности креветки и краба, а также риса, кукурузы, какао, кофе, тропических фруктов, российская сторона - в расширении поставок мясной и рыбной продукции на венесуэльский рынок, сообщает ведомство.
"По итогам прошедших переговоров венесуэльские коллеги под гарантии Россельхознадзора выдали разрешение на экспорт из России 9 мясоперерабатывающим предприятиям (8 производителей свинины, 1 - по производству говядины)", - говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что ранее Россельхознадзор включил в списки аттестованных предприятий пять предприятий Венесуэлы по производству рыбо- и морепродукции.
Кроме того, стороны отметили конструктивное сотрудничество между компетентными в области ветеринарного и фитосанитарного надзора ведомствами двух стран и договорились продолжить совместную работу для увеличения объемов товарооборота продукции АПК между странами.