https://ria.ru/20221215/eksport-1838817572.html

Венесуэла разрешила экспорт говядины и свинины из России

Венесуэла разрешила экспорт говядины и свинины из России - РИА Новости, 15.12.2022

Венесуэла разрешила экспорт говядины и свинины из России

Венесуэла выдала разрешение на экспорт из России восьми производителям свинины и одному - говядины, сообщает Россельхознадзор. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:41

2022-12-15T11:41

2022-12-15T11:41

россия

венесуэла

экономика

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Венесуэла выдала разрешение на экспорт из России восьми производителям свинины и одному - говядины, сообщает Россельхознадзор.Россельхознадзор 13 декабря провел встречу с компетентными ведомствами Венесуэлы, в ходе которой обсуждались вопросы взаимных поставок продукции агропромышленного комплекса. Венесуэльская сторона сообщила о заинтересованности в поставках рыбной продукции, в частности креветки и краба, а также риса, кукурузы, какао, кофе, тропических фруктов, российская сторона - в расширении поставок мясной и рыбной продукции на венесуэльский рынок, сообщает ведомство."По итогам прошедших переговоров венесуэльские коллеги под гарантии Россельхознадзора выдали разрешение на экспорт из России 9 мясоперерабатывающим предприятиям (8 производителей свинины, 1 - по производству говядины)", - говорится в сообщении.Ведомство напоминает, что ранее Россельхознадзор включил в списки аттестованных предприятий пять предприятий Венесуэлы по производству рыбо- и морепродукции.Кроме того, стороны отметили конструктивное сотрудничество между компетентными в области ветеринарного и фитосанитарного надзора ведомствами двух стран и договорились продолжить совместную работу для увеличения объемов товарооборота продукции АПК между странами.

https://ria.ru/20221215/venesuela-1838756531.html

россия

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, венесуэла, экономика, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)