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Венесуэла разрешила экспорт говядины и свинины из России - РИА Новости, 15.12.2022
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Венесуэла разрешила экспорт говядины и свинины из России
Венесуэла разрешила экспорт говядины и свинины из России - РИА Новости, 15.12.2022
Венесуэла разрешила экспорт говядины и свинины из России
Венесуэла выдала разрешение на экспорт из России восьми производителям свинины и одному - говядины, сообщает Россельхознадзор. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:41
2022-12-15T11:41
россия
венесуэла
экономика
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Венесуэла выдала разрешение на экспорт из России восьми производителям свинины и одному - говядины, сообщает Россельхознадзор.Россельхознадзор 13 декабря провел встречу с компетентными ведомствами Венесуэлы, в ходе которой обсуждались вопросы взаимных поставок продукции агропромышленного комплекса. Венесуэльская сторона сообщила о заинтересованности в поставках рыбной продукции, в частности креветки и краба, а также риса, кукурузы, какао, кофе, тропических фруктов, российская сторона - в расширении поставок мясной и рыбной продукции на венесуэльский рынок, сообщает ведомство."По итогам прошедших переговоров венесуэльские коллеги под гарантии Россельхознадзора выдали разрешение на экспорт из России 9 мясоперерабатывающим предприятиям (8 производителей свинины, 1 - по производству говядины)", - говорится в сообщении.Ведомство напоминает, что ранее Россельхознадзор включил в списки аттестованных предприятий пять предприятий Венесуэлы по производству рыбо- и морепродукции.Кроме того, стороны отметили конструктивное сотрудничество между компетентными в области ветеринарного и фитосанитарного надзора ведомствами двух стран и договорились продолжить совместную работу для увеличения объемов товарооборота продукции АПК между странами.
https://ria.ru/20221215/venesuela-1838756531.html
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россия, венесуэла, экономика, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Россия, Венесуэла, Экономика, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
11:41 15.12.2022
 
Венесуэла разрешила экспорт говядины и свинины из России

Россельхознадзор: Венесуэла выдала разрешение на экспорт говядины и свинины из России

© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в медиабанкПротесты против санкционной политики США в Венесуэле
Протесты против санкционной политики США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Магда Гибелли
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Протесты против санкционной политики США в Венесуэле. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Венесуэла выдала разрешение на экспорт из России восьми производителям свинины и одному - говядины, сообщает Россельхознадзор.
Россельхознадзор 13 декабря провел встречу с компетентными ведомствами Венесуэлы, в ходе которой обсуждались вопросы взаимных поставок продукции агропромышленного комплекса. Венесуэльская сторона сообщила о заинтересованности в поставках рыбной продукции, в частности креветки и краба, а также риса, кукурузы, какао, кофе, тропических фруктов, российская сторона - в расширении поставок мясной и рыбной продукции на венесуэльский рынок, сообщает ведомство.
"По итогам прошедших переговоров венесуэльские коллеги под гарантии Россельхознадзора выдали разрешение на экспорт из России 9 мясоперерабатывающим предприятиям (8 производителей свинины, 1 - по производству говядины)", - говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что ранее Россельхознадзор включил в списки аттестованных предприятий пять предприятий Венесуэлы по производству рыбо- и морепродукции.
Кроме того, стороны отметили конструктивное сотрудничество между компетентными в области ветеринарного и фитосанитарного надзора ведомствами двух стран и договорились продолжить совместную работу для увеличения объемов товарооборота продукции АПК между странами.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 02:47
Россия и Венесуэла работают над расширением торговли, заявил Новак
 
РоссияВенесуэлаЭкономикаФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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