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Россия будет идти только вперед, несмотря на внешнее давление, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
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Россия будет идти только вперед, несмотря на внешнее давление, заявил Путин
Россия будет идти только вперед, несмотря на внешнее давление, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
Россия будет идти только вперед, несмотря на внешнее давление, заявил Путин
Россия продолжит свое развитие, несмотря на внешнее давление, будет идти только вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:25
2022-12-15T16:00
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия продолжит свое развитие, несмотря на внешнее давление, будет идти только вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Мы продолжим развитие нашей страны, несмотря ни на какие внешние давления, более того, мы обязательно станем сильнее, реализуем качественно новые проекты, выведем Россию на более высокий технологический уровень, обеспечим ее экономический, финансовый, технологический и кадровый суверенитет", - сказал Путин.Путин напомнил, что были приняты такие важные решения, как ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасти от 8 до 17 лет, опережающая индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсии на 10%.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
15:25 15.12.2022 (обновлено: 16:00 15.12.2022)
 
Россия будет идти только вперед, несмотря на внешнее давление, заявил Путин

Путин: России навязывают санкции, но она будет идти вперед, опираясь на свои ресурсы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия продолжит свое развитие, несмотря на внешнее давление, будет идти только вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Мы продолжим развитие нашей страны, несмотря ни на какие внешние давления, более того, мы обязательно станем сильнее, реализуем качественно новые проекты, выведем Россию на более высокий технологический уровень, обеспечим ее экономический, финансовый, технологический и кадровый суверенитет", - сказал Путин.
"Нам, хорошо известно это, навязывают санкции. А мы, опираясь, прежде всего, на собственные резервы и ресурсы, безусловно, будем идти только вперед", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин напомнил, что были приняты такие важные решения, как ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасти от 8 до 17 лет, опережающая индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсии на 10%.
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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