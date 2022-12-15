https://ria.ru/20221215/ekonomika-1838913122.html

Россия будет идти только вперед, несмотря на внешнее давление, заявил Путин

Россия будет идти только вперед, несмотря на внешнее давление, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022

Россия будет идти только вперед, несмотря на внешнее давление, заявил Путин

Россия продолжит свое развитие, несмотря на внешнее давление, будет идти только вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:25

2022-12-15T15:25

2022-12-15T16:00

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия продолжит свое развитие, несмотря на внешнее давление, будет идти только вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Мы продолжим развитие нашей страны, несмотря ни на какие внешние давления, более того, мы обязательно станем сильнее, реализуем качественно новые проекты, выведем Россию на более высокий технологический уровень, обеспечим ее экономический, финансовый, технологический и кадровый суверенитет", - сказал Путин.Путин напомнил, что были приняты такие важные решения, как ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасти от 8 до 17 лет, опережающая индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсии на 10%.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, владимир путин