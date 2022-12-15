https://ria.ru/20221215/egipet-1838885498.html

В некрополе Египта нашли золотые украшения, которым более трех тысяч лет

В некрополе Египта нашли золотые украшения, которым более трех тысяч лет - РИА Новости, 15.12.2022

В некрополе Египта нашли золотые украшения, которым более трех тысяч лет

Золотые украшения, которым 3200 лет, нашли при раскопках в некрополе Тель-Эль-Амарна на восточном берегу Нила в Египете, пишет Artnews. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:57

2022-12-15T18:57

2022-12-15T18:57

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Золотые украшения, которым 3200 лет, нашли при раскопках в некрополе Тель-Эль-Амарна на восточном берегу Нила в Египете, пишет Artnews. Археологи обнаружили могилу молодой женщины. Она была завернута в текстиль и циновки из растительных волокон и похоронена в ожерелье с подвесками в форме лепестков. А еще на ней были три кольца из золота и горной породы талькохлорит. На одном из перстней изображено древнеегипетское божество Бес — защитник домашнего очага. Женщина была помещена среди погребальных валов, гробниц и могил, относящихся к 18-й династии (1550-1292 гг. до нашей эры). Некрополь служил местом захоронения для города Амарна. Последний построили в 1346 году до нашей эры в качестве столицы фараона Эхнатона.

https://ria.ru/20221110/mumiya-1830594722.html

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, египет, ювелирные украшения