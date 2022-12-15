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В некрополе Египта нашли золотые украшения, которым более трех тысяч лет - РИА Новости, 15.12.2022
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Культура
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В некрополе Египта нашли золотые украшения, которым более трех тысяч лет
В некрополе Египта нашли золотые украшения, которым более трех тысяч лет - РИА Новости, 15.12.2022
В некрополе Египта нашли золотые украшения, которым более трех тысяч лет
Золотые украшения, которым 3200 лет, нашли при раскопках в некрополе Тель-Эль-Амарна на восточном берегу Нила в Египете, пишет Artnews. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:57
2022-12-15T18:57
культура
новости культуры
археология
египет
ювелирные украшения
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Золотые украшения, которым 3200 лет, нашли при раскопках в некрополе Тель-Эль-Амарна на восточном берегу Нила в Египете, пишет Artnews. Археологи обнаружили могилу молодой женщины. Она была завернута в текстиль и циновки из растительных волокон и похоронена в ожерелье с подвесками в форме лепестков. А еще на ней были три кольца из золота и горной породы талькохлорит. На одном из перстней изображено древнеегипетское божество Бес — защитник домашнего очага. Женщина была помещена среди погребальных валов, гробниц и могил, относящихся к 18-й династии (1550-1292 гг. до нашей эры). Некрополь служил местом захоронения для города Амарна. Последний построили в 1346 году до нашей эры в качестве столицы фараона Эхнатона.
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новости культуры, археология, египет, ювелирные украшения
Культура, Новости культуры, Археология, Египет, ювелирные украшения
18:57 15.12.2022
 
В некрополе Египта нашли золотые украшения, которым более трех тысяч лет

В египетском некрополе нашли золотые украшения, которым более трех тысяч лет

© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities: Discover Egypt's MonumentsКоллекция 3200-летних золотых украшений, найденная в Египте
Коллекция 3200-летних золотых украшений, найденная в Египте - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities: Discover Egypt's Monuments
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Золотые украшения, которым 3200 лет, нашли при раскопках в некрополе Тель-Эль-Амарна на восточном берегу Нила в Египете, пишет Artnews.
Археологи обнаружили могилу молодой женщины. Она была завернута в текстиль и циновки из растительных волокон и похоронена в ожерелье с подвесками в форме лепестков. А еще на ней были три кольца из золота и горной породы талькохлорит.
На одном из перстней изображено древнеегипетское божество Бес — защитник домашнего очага.
Женщина была помещена среди погребальных валов, гробниц и могил, относящихся к 18-й династии (1550-1292 гг. до нашей эры). Некрополь служил местом захоронения для города Амарна. Последний построили в 1346 году до нашей эры в качестве столицы фараона Эхнатона.
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