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В некрополе Египта нашли золотые украшения, которым более трех тысяч лет
В некрополе Египта нашли золотые украшения, которым более трех тысяч лет - РИА Новости, 15.12.2022
В некрополе Египта нашли золотые украшения, которым более трех тысяч лет
Золотые украшения, которым 3200 лет, нашли при раскопках в некрополе Тель-Эль-Амарна на восточном берегу Нила в Египете, пишет Artnews. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:57
2022-12-15T18:57
2022-12-15T18:57
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Золотые украшения, которым 3200 лет, нашли при раскопках в некрополе Тель-Эль-Амарна на восточном берегу Нила в Египете, пишет Artnews. Археологи обнаружили могилу молодой женщины. Она была завернута в текстиль и циновки из растительных волокон и похоронена в ожерелье с подвесками в форме лепестков. А еще на ней были три кольца из золота и горной породы талькохлорит. На одном из перстней изображено древнеегипетское божество Бес — защитник домашнего очага. Женщина была помещена среди погребальных валов, гробниц и могил, относящихся к 18-й династии (1550-1292 гг. до нашей эры). Некрополь служил местом захоронения для города Амарна. Последний построили в 1346 году до нашей эры в качестве столицы фараона Эхнатона.
https://ria.ru/20221110/mumiya-1830594722.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, археология, египет, ювелирные украшения
Культура, Новости культуры, Археология, Египет, ювелирные украшения
В некрополе Египта нашли золотые украшения, которым более трех тысяч лет
В египетском некрополе нашли золотые украшения, которым более трех тысяч лет