https://ria.ru/20221215/dtek-1838785956.html

Экстренные отключения света действуют в двух областях Украины

Экстренные отключения света действуют в двух областях Украины - РИА Новости, 15.12.2022

Экстренные отключения света действуют в двух областях Украины

Экстренные и аварийные отключения электроэнергии продолжают действовать в четверг в Киевской и Одесской областях Украины, сообщили в энергетической компании... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T09:57

2022-12-15T09:57

2022-12-15T09:57

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дтэк

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Экстренные и аварийные отключения электроэнергии продолжают действовать в четверг в Киевской и Одесской областях Украины, сообщили в энергетической компании ДТЭК."В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - сообщается на сайте ДТЭК "Киевские региональные сети".На сайте ДТЭК "Одесские сети" в свою очередь отмечается, что в Одессе и области в четверг также продолжаются аварийные и экстренные отключения электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221213/odessa-1838229767.html

украина

одесская область

одесса

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