https://ria.ru/20221215/dron-1838801017.html
Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РЛС
Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РЛС - РИА Новости, 15.12.2022
Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РЛС
Российские военные на Херсонском направлении продолжают уничтожать важные цели при помощи дрона-камикадзе "Ланцет": в распоряжении РИА Новости оказались кадры... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:52
2022-12-15T10:52
2022-12-15T11:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
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ХЕРСОН, 15 дек - РИА Новости. Российские военные на Херсонском направлении продолжают уничтожать важные цели при помощи дрона-камикадзе "Ланцет": в распоряжении РИА Новости оказались кадры объективного контроля, на которых видно, как барражирующий боеприпас поражает украинскую РЛС.Уничтожена радиолокационная станция 36д6-м1, способная обнаруживать и вести воздушные цели на расстоянии до 400 километров."Ланцет" разработан российской фирмой ZALA, входящей в концерн "Калашников", и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.
https://ria.ru/20221215/poteri-1838801676.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Момент атаки на РЛС Украины "глазами" дрона-камикадзе "Ланцет"
Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РЛС на херсонском направлении, кадры объективного контроля есть в распоряжении РИА Новости
2022-12-15T10:52
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность
10:52 15.12.2022 (обновлено: 11:09 15.12.2022)
Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РЛС
Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию
ХЕРСОН, 15 дек - РИА Новости. Российские военные на Херсонском направлении продолжают уничтожать важные цели при помощи дрона-камикадзе "Ланцет": в распоряжении РИА Новости оказались кадры объективного контроля, на которых видно, как барражирующий боеприпас поражает украинскую РЛС.
Уничтожена радиолокационная станция 36д6-м1, способная обнаруживать и вести воздушные цели на расстоянии до 400 километров.
"Ланцет" разработан российской фирмой ZALA, входящей в концерн "Калашников", и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.