https://ria.ru/20221215/dron-1838801017.html

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РЛС

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РЛС - РИА Новости, 15.12.2022

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РЛС

Российские военные на Херсонском направлении продолжают уничтожать важные цели при помощи дрона-камикадзе "Ланцет": в распоряжении РИА Новости оказались кадры... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:52

2022-12-15T10:52

2022-12-15T11:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

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ХЕРСОН, 15 дек - РИА Новости. Российские военные на Херсонском направлении продолжают уничтожать важные цели при помощи дрона-камикадзе "Ланцет": в распоряжении РИА Новости оказались кадры объективного контроля, на которых видно, как барражирующий боеприпас поражает украинскую РЛС.Уничтожена радиолокационная станция 36д6-м1, способная обнаруживать и вести воздушные цели на расстоянии до 400 километров."Ланцет" разработан российской фирмой ZALA, входящей в концерн "Калашников", и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.

https://ria.ru/20221215/poteri-1838801676.html

херсонская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Момент атаки на РЛС Украины "глазами" дрона-камикадзе "Ланцет" Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РЛС на херсонском направлении, кадры объективного контроля есть в распоряжении РИА Новости 2022-12-15T10:52 true PT0M45S

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Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность