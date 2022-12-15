https://ria.ru/20221215/dostavka-1838856275.html

"Деловые Линии" сократили сроки доставки груза по маршруту Москва-Петербург

"Деловые Линии" сократили сроки доставки груза по маршруту Москва-Петербург - РИА Новости, 15.12.2022

"Деловые Линии" сократили сроки доставки груза по маршруту Москва-Петербург

"Деловые Линии" сократили сроки доставки из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:02

2022-12-15T13:02

2022-12-15T13:02

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МОСКВА, 15 дек - Пресс-служба ГК "Деловые Линии". "Деловые Линии" сократили сроки доставки из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении.Ускорить перевозку между двумя крупнейшими российскими городами удалось благодаря сокращению времени доставки груза от адреса отправителя до терминала и быстрой обработке посылки, включая ее упаковку и загрузку в машину. Кроме того, "Деловые Линии" изменили график движения машин на маршруте Москва – Санкт-Петербург."Направление между двумя столицами – одно из наиболее популярных, поэтому мы постоянно стараемся улучшать сервис на этом маршруте и делать его максимально удобным для клиентов, стоимость услуги при этом останется той же. Отправить груз – вне зависимости от его веса и габаритов – можно как с терминала, так и от адреса заказчика", - сообщает пресс-служба "Деловых Линий".Грузоперевозчик сократил сроки доставки в среднем на сутки еще более чем на 5400 направлениях, в том числе из Москвы в Барнаул, Новокузнецк, Томск, Уфу и Чебоксары, из Санкт-Петербурга в Белгород, Владивосток, Красноярск и Хабаровск, а также из Екатеринбурга в Читу и из Подольска в Новосибирск.ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тысяч машин ведущих мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 246 подразделений в 199 городах России. Крупнейший транспортно-логистический оператор в сегменте перевозки сборных грузов (свыше 26% рынка, Infranews), занимает 1 место по объему складских площадей в регионах РФ (Knight Frank, 2021). Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс РФ). Трехкратный победитель в номинации "Коммерческий грузовой транспорт" Национальной премии "Грузовики и дороги". Признан "Надежным перевозчиком России" в 2022 году согласно рейтингу Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса РФ.РекламаООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685ID 4CQwVszH9pSWLngV7Yf

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы