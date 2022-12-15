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ВСУ выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/donetsk-1838813659.html
ВСУ выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра
Украинские войска в 10.45 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:31
2022-12-15T11:31
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.45 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По его данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок, также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221215/postradavshie-1838805541.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
украина
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донецк, алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина
11:31 15.12.2022
 
ВСУ выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк, выпустив по городу три снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.45 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 11:05Специальная военная операция на Украине
Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до девяти
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По его данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок, также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Куйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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