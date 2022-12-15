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ВСУ выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 15.12.2022

ВСУ выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

Украинские войска в 10.45 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:31

2022-12-15T11:31

2022-12-15T11:31

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.45 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По его данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок, также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221215/postradavshie-1838805541.html

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донецкая народная республика

украина

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