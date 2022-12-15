https://ria.ru/20221215/donetsk-1838785826.html
ВСУ продолжают сражаться против мирных жителей, заявил премьер ДНР
ВСУ продолжают сражаться против мирных жителей, заявил премьер ДНР - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ продолжают сражаться против мирных жителей, заявил премьер ДНР
Премьер ДНР Виталий Хоценко после массированного обстрела Донецка из "Града" заявил, что украинская армия продолжает сражаться против мирных жителей. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:57
2022-12-15T09:57
2022-12-15T09:57
специальная военная операция на украине
происшествия
виталий хоценко
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко после массированного обстрела Донецка из "Града" заявил, что украинская армия продолжает сражаться против мирных жителей.Хоценко призвал жителей не выходить из дома без необходимости, в случае опасности следовать в укрытие.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обломки на асфальте и обрушенная конструкция здания: последствия обстрела Донецка
Обломки на асфальте и обрушенная конструкция здания: последствия обстрела Донецка
2022-12-15T09:57
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PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Виталий Хоценко, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ продолжают сражаться против мирных жителей, заявил премьер ДНР
Премьер ДНР Хоценко: обстреливая Донецк, ВСУ продолжают сражаться против мирных жителей