https://ria.ru/20221215/donetsk-1838785826.html

ВСУ продолжают сражаться против мирных жителей, заявил премьер ДНР

ВСУ продолжают сражаться против мирных жителей, заявил премьер ДНР - РИА Новости, 15.12.2022

ВСУ продолжают сражаться против мирных жителей, заявил премьер ДНР

Премьер ДНР Виталий Хоценко после массированного обстрела Донецка из "Града" заявил, что украинская армия продолжает сражаться против мирных жителей. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T09:57

2022-12-15T09:57

2022-12-15T09:57

специальная военная операция на украине

происшествия

виталий хоценко

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко после массированного обстрела Донецка из "Града" заявил, что украинская армия продолжает сражаться против мирных жителей.Хоценко призвал жителей не выходить из дома без необходимости, в случае опасности следовать в укрытие.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, виталий хоценко, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, видео