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ВСУ продолжают сражаться против мирных жителей, заявил премьер ДНР - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/donetsk-1838785826.html
ВСУ продолжают сражаться против мирных жителей, заявил премьер ДНР
ВСУ продолжают сражаться против мирных жителей, заявил премьер ДНР - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ продолжают сражаться против мирных жителей, заявил премьер ДНР
Премьер ДНР Виталий Хоценко после массированного обстрела Донецка из "Града" заявил, что украинская армия продолжает сражаться против мирных жителей. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:57
2022-12-15T09:57
специальная военная операция на украине
происшествия
виталий хоценко
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко после массированного обстрела Донецка из "Града" заявил, что украинская армия продолжает сражаться против мирных жителей.Хоценко призвал жителей не выходить из дома без необходимости, в случае опасности следовать в укрытие.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
донецк
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Обломки на асфальте и обрушенная конструкция здания: последствия обстрела Донецка
Обломки на асфальте и обрушенная конструкция здания: последствия обстрела Донецка
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происшествия, виталий хоценко, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Виталий Хоценко, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ продолжают сражаться против мирных жителей, заявил премьер ДНР
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко после массированного обстрела Донецка из "Града" заявил, что украинская армия продолжает сражаться против мирных жителей.
2022-12-15T09:57
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09:57 15.12.2022
 
ВСУ продолжают сражаться против мирных жителей, заявил премьер ДНР

Премьер ДНР Хоценко: обстреливая Донецк, ВСУ продолжают сражаться против мирных жителей

© РИА НовостиПоследствия обстрела Донецка. Кадр видео
Последствия обстрела Донецка. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко после массированного обстрела Донецка из "Града" заявил, что украинская армия продолжает сражаться против мирных жителей.
"Центр Донецка снова под обстрелом. Украинская вооруженная армия продолжает сражаться против мирных жителей. Сегодня утром целью нацистов стали жилые многоквартирные дома, гражданские здания, храм", - написал он в своем Telegram-канале.
Хоценко призвал жителей не выходить из дома без необходимости, в случае опасности следовать в укрытие.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВиталий ХоценкоДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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