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Девять человек пострадали во время обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 15.12.2022
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Девять человек пострадали во время обстрела Донецка украинскими войсками
Девять человек пострадали во время обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 15.12.2022
Девять человек пострадали во время обстрела Донецка украинскими войсками
Число пострадавших при обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка Вооруженными силами Украины выросло до девяти человек, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:28
2022-12-15T11:49
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка Вооруженными силами Украины выросло до девяти человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.Как указывал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, утром 15 декабря украинские войска нанесли самый массированный удар по центру города, начиная с 2014 года.Так, по информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 07:00 ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град", 08:02 — еще три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району.Кулемзин уточнил, что под обстрел попали квадрат на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, Набережная улица и район Крытого рынка в Ворошиловском районе. Есть попадания в жилые дома — по проспекту Ватутина, Школьному бульвару, проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, Театральному проспекту, возле железнодорожной больницы и студгородка. Повреждены детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ, студенческая больница.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221215/donbass-1838774711.html
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Обломки на асфальте и обрушенная конструкция здания: последствия обстрела Донецка
Обломки на асфальте и обрушенная конструкция здания: последствия обстрела Донецка
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донецк, донецкая народная республика, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
09:28 15.12.2022 (обновлено: 11:49 15.12.2022)
 
Девять человек пострадали во время обстрела Донецка украинскими войсками

Во время обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали девять человек, в том числе ребенок

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка Вооруженными силами Украины выросло до девяти человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.
"Получили ранения девять человек, включая ребенка 2012 года рождения", — говорится в сообщении.
Как указывал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, утром 15 декабря украинские войска нанесли самый массированный удар по центру города, начиная с 2014 года.
Так, по информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 07:00 ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град", 08:02 — еще три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району.
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Кулемзин уточнил, что под обстрел попали квадрат на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, Набережная улица и район Крытого рынка в Ворошиловском районе. Есть попадания в жилые дома — по проспекту Ватутина, Школьному бульвару, проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, Театральному проспекту, возле железнодорожной больницы и студгородка. Повреждены детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ, студенческая больница.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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