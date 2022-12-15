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В Донецке обстрелом ВСУ повредило школу и студенческую больницу

В Донецке обстрелом ВСУ повредило школу и студенческую больницу - РИА Новости, 15.12.2022

В Донецке обстрелом ВСУ повредило школу и студенческую больницу

Студенческая больница, а также школа повреждены в Донецке в результате утреннего массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T08:58

2022-12-15T08:58

2022-12-15T13:55

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Студенческая больница, а также школа повреждены в Донецке в результате утреннего массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По сообщению очевидцев, прямое попадание в здание студенческой больницы, повреждены окна и фасад в школе №2, в проезжей части по проспекту Богдана Хмельницкого торчит обломок снаряда", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в четверг мэр Донецка сообщал о повреждении газопровода в многоквартирном доме, Свято-Преображенского собора, столовой и нескольких корпусов ДонНТУ.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.

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Обломки на асфальте и обрушенная конструкция здания: последствия обстрела Донецка Обломки на асфальте и обрушенная конструкция здания: последствия обстрела Донецка 2022-12-15T08:58 true PT1M34S

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Ольга Фомченкова

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