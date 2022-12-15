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В Донецке обстрелом ВСУ повредило школу и студенческую больницу - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/donetsk-1838776150.html
В Донецке обстрелом ВСУ повредило школу и студенческую больницу
В Донецке обстрелом ВСУ повредило школу и студенческую больницу - РИА Новости, 15.12.2022
В Донецке обстрелом ВСУ повредило школу и студенческую больницу
Студенческая больница, а также школа повреждены в Донецке в результате утреннего массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:58
2022-12-15T13:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Студенческая больница, а также школа повреждены в Донецке в результате утреннего массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По сообщению очевидцев, прямое попадание в здание студенческой больницы, повреждены окна и фасад в школе №2, в проезжей части по проспекту Богдана Хмельницкого торчит обломок снаряда", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в четверг мэр Донецка сообщал о повреждении газопровода в многоквартирном доме, Свято-Преображенского собора, столовой и нескольких корпусов ДонНТУ.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
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Обломки на асфальте и обрушенная конструкция здания: последствия обстрела Донецка
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), видео, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донбасс
В Донецке обстрелом ВСУ повредило школу и студенческую больницу
ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Студенческая больница, а также школа повреждены в Донецке в результате утреннего массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
2022-12-15T08:58
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08:58 15.12.2022 (обновлено: 13:55 15.12.2022)
 
В Донецке обстрелом ВСУ повредило школу и студенческую больницу

Мэр Кулемзин: в Донецке обстрелом ВСУ повредило здания студенческой больницы и школы

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВоронка от взрыва напротив школы в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Воронка от взрыва напротив школы в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Воронка от взрыва напротив школы в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Студенческая больница, а также школа повреждены в Донецке в результате утреннего массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По сообщению очевидцев, прямое попадание в здание студенческой больницы, повреждены окна и фасад в школе №2, в проезжей части по проспекту Богдана Хмельницкого торчит обломок снаряда", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг мэр Донецка сообщал о повреждении газопровода в многоквартирном доме, Свято-Преображенского собора, столовой и нескольких корпусов ДонНТУ.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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