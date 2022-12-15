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В Донецке обстрелом ВСУ повредило школу и студенческую больницу
В Донецке обстрелом ВСУ повредило школу и студенческую больницу - РИА Новости, 15.12.2022
В Донецке обстрелом ВСУ повредило школу и студенческую больницу
Студенческая больница, а также школа повреждены в Донецке в результате утреннего массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:58
2022-12-15T08:58
2022-12-15T13:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Студенческая больница, а также школа повреждены в Донецке в результате утреннего массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По сообщению очевидцев, прямое попадание в здание студенческой больницы, повреждены окна и фасад в школе №2, в проезжей части по проспекту Богдана Хмельницкого торчит обломок снаряда", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в четверг мэр Донецка сообщал о повреждении газопровода в многоквартирном доме, Свято-Преображенского собора, столовой и нескольких корпусов ДонНТУ.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
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Обломки на асфальте и обрушенная конструкция здания: последствия обстрела Донецка
Обломки на асфальте и обрушенная конструкция здания: последствия обстрела Донецка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донбасс
08:58 15.12.2022 (обновлено: 13:55 15.12.2022)
В Донецке обстрелом ВСУ повредило школу и студенческую больницу
Мэр Кулемзин: в Донецке обстрелом ВСУ повредило здания студенческой больницы и школы