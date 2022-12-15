https://ria.ru/20221215/donetsk-1838773137.html
Украинский снаряд попал в купол Преображенского собора в Донецке
Украинский снаряд попал в купол Преображенского собора в Донецке - РИА Новости, 15.12.2022
Украинский снаряд попал в купол Преображенского собора в Донецке
Украинские снаряды после утреннего массированного обстрела Донецка попали в купол Преображенского собора, а также в корпусы Донецкого национального технического РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:34
2022-12-15T08:34
2022-12-15T13:48
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские снаряды после утреннего массированного обстрела Донецка попали в купол Преображенского собора, а также в корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Очевидцы сообщают о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по проспекту Мира, попадании снаряда в купол Преображенского собора, возгорании столовой и нескольких корпусов ДонНТУ. Сгорели автомобили на парковке возле бизнес-центра "Столичный". Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Кулемзин заявил, что центр города подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
https://ria.ru/20221215/donetsk-1838771255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
08:34 15.12.2022 (обновлено: 13:48 15.12.2022)
Украинский снаряд попал в купол Преображенского собора в Донецке
Мэр Донецка: снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и здание университета