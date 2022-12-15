Рейтинг@Mail.ru
Украинский снаряд попал в купол Преображенского собора в Донецке - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/donetsk-1838773137.html
Украинский снаряд попал в купол Преображенского собора в Донецке
Украинский снаряд попал в купол Преображенского собора в Донецке - РИА Новости, 15.12.2022
Украинский снаряд попал в купол Преображенского собора в Донецке
Украинские снаряды после утреннего массированного обстрела Донецка попали в купол Преображенского собора, а также в корпусы Донецкого национального технического РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:34
2022-12-15T13:48
донецк
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838880205_0:154:3237:1975_1920x0_80_0_0_14e06040180dfb566508811126b315bf.jpg
ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские снаряды после утреннего массированного обстрела Донецка попали в купол Преображенского собора, а также в корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Очевидцы сообщают о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по проспекту Мира, попадании снаряда в купол Преображенского собора, возгорании столовой и нескольких корпусов ДонНТУ. Сгорели автомобили на парковке возле бизнес-центра "Столичный". Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Кулемзин заявил, что центр города подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
https://ria.ru/20221215/donetsk-1838771255.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838880205_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_12645744547a7873c2f5c0eecd683141.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
08:34 15.12.2022 (обновлено: 13:48 15.12.2022)
 
Украинский снаряд попал в купол Преображенского собора в Донецке

Мэр Донецка: снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и здание университета

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкКупол храма, поврежденный в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Купол храма, поврежденный в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Купол храма, поврежденный в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские снаряды после утреннего массированного обстрела Донецка попали в купол Преображенского собора, а также в корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Очевидцы сообщают о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по проспекту Мира, попадании снаряда в купол Преображенского собора, возгорании столовой и нескольких корпусов ДонНТУ. Сгорели автомобили на парковке возле бизнес-центра "Столичный". Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Кулемзин заявил, что центр города подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 08:17Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала