https://ria.ru/20221215/donetsk-1838773137.html

Украинский снаряд попал в купол Преображенского собора в Донецке

Украинский снаряд попал в купол Преображенского собора в Донецке - РИА Новости, 15.12.2022

Украинский снаряд попал в купол Преображенского собора в Донецке

Украинские снаряды после утреннего массированного обстрела Донецка попали в купол Преображенского собора, а также в корпусы Донецкого национального технического РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T08:34

2022-12-15T08:34

2022-12-15T13:48

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские снаряды после утреннего массированного обстрела Донецка попали в купол Преображенского собора, а также в корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Очевидцы сообщают о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по проспекту Мира, попадании снаряда в купол Преображенского собора, возгорании столовой и нескольких корпусов ДонНТУ. Сгорели автомобили на парковке возле бизнес-центра "Столичный". Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Кулемзин заявил, что центр города подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.

https://ria.ru/20221215/donetsk-1838771255.html

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Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, происшествия