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Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу с 2014 года - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/donetsk-1838768423.html
Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу с 2014 года
Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу с 2014 года - РИА Новости, 15.12.2022
Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу с 2014 года
Утренний обстрел Донецка со стороны ВСУ стал самым массированным за восемь лет, заявил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:39
2022-12-15T09:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Утренний обстрел Донецка со стороны ВСУ стал самым массированным за восемь лет, заявил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.Мэр уточнил, что под обстрел попали квадрат на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, Набережная улица и район Крытого рынка в Ворошиловском районе. По словам Кулемзина, есть попадания в жилые дома — по проспекту Ватутина, Школьному бульвару, проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, Театральному проспекту, возле железнодорожной больницы и студгородка.Повреждены детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ, студенческая больница.Информация о пострадавших уточняется.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 07:00 украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".В 08:02 ВСУ снова обстреляли Киевский район тремя снарядами натовского калибра 155 миллиметров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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донецк
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Обломки на асфальте и обрушенная конструкция здания: последствия обстрела Донецка
Обломки на асфальте и обрушенная конструкция здания: последствия обстрела Донецка
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донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
07:39 15.12.2022 (обновлено: 09:19 15.12.2022)
 
Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу с 2014 года

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что город подвергся самому массированному удару с 2014 года

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ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Утренний обстрел Донецка со стороны ВСУ стал самым массированным за восемь лет, заявил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты. Сегодня ровно в 07:00 они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года", — написал он.

Мэр уточнил, что под обстрел попали квадрат на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, Набережная улица и район Крытого рынка в Ворошиловском районе. По словам Кулемзина, есть попадания в жилые дома — по проспекту Ватутина, Школьному бульвару, проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, Театральному проспекту, возле железнодорожной больницы и студгородка.
Повреждены детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ, студенческая больница.
Информация о пострадавших уточняется.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 07:00 украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".
В 08:02 ВСУ снова обстреляли Киевский район тремя снарядами натовского калибра 155 миллиметров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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