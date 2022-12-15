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Украинские войска обстреляли за полчаса Горловку и три поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли за полчаса Горловку и три поселка в ДНР - РИА Новости, 15.12.2022

Украинские войска обстреляли за полчаса Горловку и три поселка в ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку и поселки Пантелеймоновка, Зайцево и Красный Партизан, выпустив 19 снарядов и мин, сообщило представительство... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:32

2022-12-15T12:32

2022-12-15T12:32

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

зайцево

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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку и поселки Пантелеймоновка, Зайцево и Красный Партизан, выпустив 19 снарядов и мин, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 11.10 и 11.30 было выпущено 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке и Зайцево, а в 11.45 – три мины калибром 120 миллиметров по поселку Красный Партизан.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.

горловка

донецкая народная республика

зайцево

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, зайцево