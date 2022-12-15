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Украинские войска обстреляли за полчаса Горловку и три поселка в ДНР - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/donbass-1838845228.html
Украинские войска обстреляли за полчаса Горловку и три поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли за полчаса Горловку и три поселка в ДНР - РИА Новости, 15.12.2022
Украинские войска обстреляли за полчаса Горловку и три поселка в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку и поселки Пантелеймоновка, Зайцево и Красный Партизан, выпустив 19 снарядов и мин, сообщило представительство... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:32
2022-12-15T12:32
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
зайцево
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку и поселки Пантелеймоновка, Зайцево и Красный Партизан, выпустив 19 снарядов и мин, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 11.10 и 11.30 было выпущено 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке и Зайцево, а в 11.45 – три мины калибром 120 миллиметров по поселку Красный Партизан.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
горловка
донецкая народная республика
зайцево
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, зайцево
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Зайцево
12:32 15.12.2022
 
Украинские войска обстреляли за полчаса Горловку и три поселка в ДНР

В ДНР заявили об обстреле ВСУ Горловки, Пантелеймоновки, Зайцево и Красного Партизана

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку и поселки Пантелеймоновка, Зайцево и Красный Партизан, выпустив 19 снарядов и мин, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 11.10 и 11.30 было выпущено 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке и Зайцево, а в 11.45 – три мины калибром 120 миллиметров по поселку Красный Партизан.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаЗайцево
 
 
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