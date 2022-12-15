https://ria.ru/20221215/dom-1839022362.html

Дом народного единства для волонтеров и НКО открыли в Нижнем Новгороде

Дом народного единства для волонтеров и НКО открыли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 15.12.2022

Дом народного единства для волонтеров и НКО открыли в Нижнем Новгороде

Дом народного единства, где смогут бесплатно работать и проводить свои мероприятия волонтеры, некоммерческие организации и представители разных конфессий,... РИА Новости, 15.12.2022

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Дом народного единства, где смогут бесплатно работать и проводить свои мероприятия волонтеры, некоммерческие организации и представители разных конфессий, открыли в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.Дом народного единства расположился в построенном в 1965 году здании посреди парка Пушкина. Ранее в нем размещались Дом охотника и рыболова, офисы, магазины, ресторан. Последнее время здание находилось в аварийном состоянии. Всего за 8 месяцев в здании провели капитальный ремонт и оборудовали помещения для проведения различных мероприятий."Основная суть и цель создания Дома народное единства – наладить диалог гражданского общества между собой и с властью. Этот Дом создан для того, чтобы здесь бесплатно могли располагаться некоммерческие организации, проходить здесь обучение, проводить семинары, и мы готовы им в этом помогать. Также здесь будут проводиться мероприятия по межконфессиональным и межнациональным отношениям, все религии и все народы, которые есть на территории Нижегородской области, здесь будут объединяться и работать совместно. У нас много партий – также все найдут приют в этом доме. Здесь мы объединяем все гражданское общество", - рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.В большом Доме народного единства есть залы для проведения культурных и образовательных мероприятий, несколько пространств для коворкинга, переговорные комнаты. Помещения оснащены для конференций, концертов, совещаний, мастер-классов, тренингов и вебинаров.Как рассказал руководитель Дома народного единства Константин Исаев, Дом народного единства должен объединить всех неравнодушных людей, которым будут оказывать всестороннюю поддержку и консультационную помощь по правовым, финансово-экономическим вопросам и подготовке грантовых заявок. "Мы разработали программный продукт – любой желающий может зарегистрироваться, подать заявку и в свободное время занять необходимые ему площади и использовать оборудование, которое здесь есть. Пребывание и работа здесь будет бесплатным для всех", - подчеркнул Исаев.Дом народного единства также является ресурсным центром по оказанию помощи семьям мобилизованных. В новом здании будут располагаться аппараты Регионального совета Нижегородской области и региональной Общественной палаты."Появление такого пространства является очень важным, символичным и долгожданным событием для нашего региона. И само его название – Дом народного единства - простое и понятное. Такой проект не может не стать успешным. Это дом для всех НКО, общественных активистов, национально-культурных автономий, патриотических и ветеранских организаций, представителей профессиональных и экспертных сообществ. Моя мечта заключалась в том, чтобы мы предоставляли это пространство некоммерческим организациям не по нашей, а по их инициативе. Захотелось им собраться, что-то обсудить, поработать - добро пожаловать! Мы откроем двери. Я уверен, что этот Дом объединит именно неравнодушных людей. Здесь будет находиться ресурсный центр некоммерческого сектора. Наша главная задача – чтобы им здесь было удобно", – заявил на церемонии открытия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

https://ria.ru/20221202/reysy-1835801875.html

https://ria.ru/20221215/it-1838976375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

глеб никитин, нижегородская область, пушкин, россия, нижний новгород