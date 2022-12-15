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Аналитик раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться - РИА Новости, 15.12.2022
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Аналитик раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться
Аналитик раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться - РИА Новости, 15.12.2022
Аналитик раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться
"Коллективный Запад", введя санкции против российских активов и банков, подорвал доверие к доллару. Поэтому сильным и стабильным мы вряд ли его увидим в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T03:13
2022-12-15T03:13
экономика
россия
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. "Коллективный Запад", введя санкции против российских активов и банков, подорвал доверие к доллару. Поэтому сильным и стабильным мы вряд ли его увидим в обозримой перспективе, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.Эксперт напомнил, что, несмотря на многочисленные ограничения против финсектора России, доллар ослаб с 75 до 63 рублей. Евро также будет расти к американской валюте, хотя при смягчении политики ЕЦБ валюты вернутся к паритету.По словам Васильева, Россия откажется вкладывать валютные резервы в доллары. Аналитик предсказал, что ближневосточные и азиатские государства также перестанут доверять американской валюте и приступят к формированию альтернативной финансовой системы.
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экономика, россия
Экономика, Россия
03:13 15.12.2022
 
Аналитик раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться

Аналитик Васильев заявил, что с сильным и стабильным долларом можно попрощаться

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. "Коллективный Запад", введя санкции против российских активов и банков, подорвал доверие к доллару. Поэтому сильным и стабильным мы вряд ли его увидим в обозримой перспективе, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.
Эксперт напомнил, что, несмотря на многочисленные ограничения против финсектора России, доллар ослаб с 75 до 63 рублей. Евро также будет расти к американской валюте, хотя при смягчении политики ЕЦБ валюты вернутся к паритету.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 01:15
Аналитик раскрыл секрет, как не "сжечь" сбережения в долларах
По словам Васильева, Россия откажется вкладывать валютные резервы в доллары. Аналитик предсказал, что ближневосточные и азиатские государства также перестанут доверять американской валюте и приступят к формированию альтернативной финансовой системы.
 
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