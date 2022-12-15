https://ria.ru/20221215/dollar-1838756669.html
Аналитик раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться
Аналитик раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться - РИА Новости, 15.12.2022
Аналитик раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться
"Коллективный Запад", введя санкции против российских активов и банков, подорвал доверие к доллару. Поэтому сильным и стабильным мы вряд ли его увидим в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T03:13
2022-12-15T03:13
2022-12-15T03:13
экономика
россия
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. "Коллективный Запад", введя санкции против российских активов и банков, подорвал доверие к доллару. Поэтому сильным и стабильным мы вряд ли его увидим в обозримой перспективе, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.Эксперт напомнил, что, несмотря на многочисленные ограничения против финсектора России, доллар ослаб с 75 до 63 рублей. Евро также будет расти к американской валюте, хотя при смягчении политики ЕЦБ валюты вернутся к паритету.По словам Васильева, Россия откажется вкладывать валютные резервы в доллары. Аналитик предсказал, что ближневосточные и азиатские государства также перестанут доверять американской валюте и приступят к формированию альтернативной финансовой системы.
https://ria.ru/20221207/sberezheniya-1836826048.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Аналитик раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться
Аналитик Васильев заявил, что с сильным и стабильным долларом можно попрощаться