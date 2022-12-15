https://ria.ru/20221215/dokhody-1838926338.html

Путин заявил, что приоритетной задачей станет увеличение доходов граждан

Путин заявил, что приоритетной задачей станет увеличение доходов граждан - РИА Новости, 15.12.2022

Путин заявил, что приоритетной задачей станет увеличение доходов граждан

Увеличение доходов граждан должно стать приоритетной задачей в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:58

2022-12-15T15:58

2022-12-15T16:43

общество

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Увеличение доходов граждан должно стать приоритетной задачей в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин."В наступающем году приоритетной задачей для правительства и субъектов федерации должно стать обеспечение заметного, ощутимого роста реальных заработных плат. Одним из важнейших индикаторов здесь является минимальный размер оплаты труда. В этом году он был увеличен, повышен дважды на 8,6% и на 10%", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он подчеркнул, что с начала 2023 года минимальный размер оплаты труда составит более 16 тысяч рублей в месяц."Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда. Причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа должна обеспечивать человеку достойный доход", - отметил Путин.

https://ria.ru/20221215/council-1838930361.html

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общество, экономика, россия, владимир путин