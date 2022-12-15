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Путин заявил, что приоритетной задачей станет увеличение доходов граждан
Путин заявил, что приоритетной задачей станет увеличение доходов граждан - РИА Новости, 15.12.2022
Путин заявил, что приоритетной задачей станет увеличение доходов граждан
Увеличение доходов граждан должно стать приоритетной задачей в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:58
2022-12-15T15:58
2022-12-15T16:43
общество
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Увеличение доходов граждан должно стать приоритетной задачей в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин."В наступающем году приоритетной задачей для правительства и субъектов федерации должно стать обеспечение заметного, ощутимого роста реальных заработных плат. Одним из важнейших индикаторов здесь является минимальный размер оплаты труда. В этом году он был увеличен, повышен дважды на 8,6% и на 10%", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он подчеркнул, что с начала 2023 года минимальный размер оплаты труда составит более 16 тысяч рублей в месяц."Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда. Причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа должна обеспечивать человеку достойный доход", - отметил Путин.
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общество, экономика, россия, владимир путин
Общество, Экономика, Россия, Владимир Путин
15:58 15.12.2022 (обновлено: 16:43 15.12.2022)
Путин заявил, что приоритетной задачей станет увеличение доходов граждан
Путин: приоритетной задачей в 2023 году должно стать увеличение доходов граждан
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Увеличение доходов граждан должно стать приоритетной задачей в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В наступающем году приоритетной задачей для правительства и субъектов федерации должно стать обеспечение заметного, ощутимого роста реальных заработных плат. Одним из важнейших индикаторов здесь является минимальный размер оплаты труда. В этом году он был увеличен, повышен дважды на 8,6% и на 10%", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он подчеркнул, что с начала 2023 года минимальный размер оплаты труда составит более 16 тысяч рублей в месяц.
"Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда. Причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа должна обеспечивать человеку достойный доход", - отметил Путин.