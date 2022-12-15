https://ria.ru/20221215/dobrovoltsy-1838893171.html

В Самарской области прошел форум добровольцев

В Самарской области прошел форум добровольцев - РИА Новости, 15.12.2022

В Самарской области прошел форум добровольцев

Форум добровольцев прошел в Самарской области, в его заключительном дне принял участие губернатор региона Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:26

2022-12-15T14:26

2022-12-15T15:06

самарская область

дмитрий азаров

россия

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САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Форум добровольцев прошел в Самарской области, в его заключительном дне принял участие губернатор региона Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба правительства региона."В среду, 14 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках заключительного дня XXI форума добровольцев Самарской области встретился с активистами волонтерского движения региона", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в этом году форум проходил на базе спортивно-концертного комплекса "Дворец спорта" имени В. С. Высоцкого в формате деловой площадки. В течение трех дней работали секции по различным направлениям добровольческой деятельности: "Социальное добровольчество", "Волонтеры "серебряного возраста", "Волонтеры культуры", "Волонтеры Победы", площадка "Регион добрых дел". Участие в них приняли добровольцы и организаторы добровольческого движения Самарской области из всех муниципальных образований региона, образовательных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций.На встрече с главой региона они подвели итоги работы форума, а также поделились лучшими практиками развития добровольчества в области."Рад, что в Самарской области движение объединило более 160 тысяч добровольцев и волонтеров. Это мощнейшее движение. Движение добрых сердец, людей, которым не все равно, для которых нет чужой беды. Огромное спасибо всем, кто приходит на помощь человеку, который в этой помощи нуждается. Всем, кто по зову своего сердца творит добро здесь, на самарской земле, и далеко за ее пределами, еще раз показывая, что такое настоящий самарский характер, что такое наше самарское сердце, которого точно хватит на всех, потому что своих мы не бросаем и людей в беде не оставляем", - цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона отметил, что "в особых условиях сегодняшнего дня - особое отношение к самому слову "доброволец". "Многие наши земляки добровольцами ушли на передовую в зону проведения специальной военной операции. Они защищают мирное небо над нашей Самарской землей, над всей Россией. Наши добровольцы работают на восстановлении мирной жизни на Донбассе. Сотни специалистов - врачей, учителей, инженеров, ремонтников, дорожников, строителей – сделали очень многое по восстановлению мирной жизни в Донецкой Народной Республике, нашем городе-побратиме Снежное. Мы провели большой объем работы, восстановили 82 только крупных объекта, нам не стыдно за свою работу. Все жители Снежного благодарят самарцев, жителей Самарской области за помощь. Наши добровольцы работали, оказывая людям самую разную помощь: психологическую, медицинскую, гуманитарную", - приводит слова Азарова пресс-служба.Глава региона вручил отличившимся активистам добровольческого движения награды. Кроме того, в завершение форума губернатор принял участие в благотворительной акции "Елка желаний", которая проводится в регионе на протяжении 16 лет. В текущем году такие елки украшены в том числе новогодними открытками с пожеланиями детей, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции. Азаров снял с елки открытки, где были написаны пожелания в адрес Деда Мороза от детей защитников Отечества, в преддверии Нового года их заветные желания будут исполнены, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221214/mediaforum-1838679436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

самарская область, дмитрий азаров, россия