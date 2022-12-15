https://ria.ru/20221215/dnr-1839032082.html

ВСУ обстреляли Макеевку

ВСУ обстреляли Макеевку - РИА Новости, 16.12.2022

ВСУ обстреляли Макеевку

Украинские войска в четверг в 23.00 обстреляли Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-15T23:59

2022-12-15T23:59

2022-12-16T00:02

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

украина

сцкк

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 23.00 обстреляли Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, украина, сцкк, нато, донецкая народная республика