https://ria.ru/20221215/diplomatiya-1838892750.html

Хайнц-Кристиан Штрахе: у США и Европы нет мирных инициатив для Украины

Хайнц-Кристиан Штрахе: у США и Европы нет мирных инициатив для Украины - РИА Новости, 15.12.2022

Хайнц-Кристиан Штрахе: у США и Европы нет мирных инициатив для Украины

Отношения между Россией и Австрийской Республикой переживают непростой период – после начала специальной военной операции Вена неуклонно следует в фарватере... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:00

2022-12-15T10:00

2022-12-15T14:37

интервью

россия

австрия

хайнц-кристиан штрахе

санкции в отношении россии

евросоюз

нато

карл нехаммер

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Отношения между Россией и Австрийской Республикой переживают непростой период – после начала специальной военной операции Вена неуклонно следует в фарватере санкционной политики Брюсселя и Вашингтона, нынешний канцлер Карл Нехаммер заявил о планах завершить энергетическое сотрудничество с РФ. Почему нейтральная Австрия воздерживается от предложений о посредничестве в конфликте между Москвой и Киевом, насколько эффективны западные антироссийские санкции и как они сказались на жизни австрийцев, куда именно доставляет НАТО оружие через территорию Австрии, и как может повлиять на будущее украинское урегулирование "сеанс разоблачения", невольно проведенный экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель – на эти и другие вопросы РИА Новости ответил бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Свободной партии Австрии (FPÖ), глава Team HC и Allianz für Österreich, управляющий директор компании PHI Beteiligungs und Unternehmensberatung GmbH Consulting Хайнц-Кристиан Штрахе.– В феврале Россия начала специальную военную операцию против Украины. Страны G7 во главе с США и ЕС ввели беспрецедентные санкции против России, якобы для того, чтобы положить конец этому конфликту. Как вы оцениваете эффективность этих санкций?– Санкции ЕС против России увеличили внешнеторговый сырьевой оборот в России (нефть, газ и так далее) со 100 до 220 миллиардов долларов и даже более чем вдвое, в то время как в Европе непомерно растут цены на энергоносители, сырье, электроэнергию и продукты питания. Инфляция массово бьет по промышленности, бизнесу, гражданам и домохозяйствам, все больше объявлений о неплатежеспособности, банкротств и разорений, рекордный уровень банкротств, массово растет безработица, все больше людей борется с бедностью, и экономика может позволить себе все меньше производства – сырьевой дефицит неизбежен, и многие компании ЕС больше не являются конкурентоспособными на международном рынке, потому что производственные затраты резко выросли, и их продукция становится дороже. Санкции ЕС явно наносят ущерб собственным европейским народам и отвергаются все большим числом граждан. Граждане ЕС хотят не дальнейшей эскалации конфликта и поставок оружия (странами НАТО и ЕС Киеву – ред.), а, наконец, серьезных и честных мирных инициатив. Демонстрации и протесты на улицах также усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мерзнуть, не хотят оказаться в нищете и в то же время наблюдают, что вместо мирных инициатив идут поставки вооружений. Это все противоречие, которое становится все более очевидным для граждан Европы.– Как вы считаете, возможно ли сегодня остановить кровопролитие, и как этого добиться?– Да, если эту прокси-войну на Украине затормозят (находящиеся – ред.) на заднем плане крупные игроки, такие, как США и их союзники по НАТО в Европе, если поставки оружия на Украину будут остановлены и если, наконец, будет готовность искать всерьез путь к переговорам и серьезно относиться к интересам всех сторон, готовность к поиску компромисса, или если крупный международный игрок Китай выступит в качестве посредника, то я вижу серьезную возможность (для урегулирования – ред). Однако на данный момент ни в Европе, ни в США нет серьезной и искренне желанной мирной инициативы. Турция при (президенте Тайипе – ред.) Эрдогане пытается посредничать. Но, к сожалению, у некоторых есть интерес или также выгода от жестокой войны на Украине, которая, в первую очередь, вредит украинскому населению, связана с массовыми человеческими жертвами, которая вредит России, а также Европе! Это все проигравшие в этой разрушительной войне, которую нужно было бы быстро завершить, и необходимо было бы устойчивое послевоенное решение.– В своем недавнем выступлении вы коснулись предыстории нынешнего конфликта на Украине, а именно государственного переворота в 2014 году и последующего конфликта на востоке. Вы сказали, что Европа отводила взгляд от этого развития. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила недавно в интервью, что Европа, наоборот, действовала, а именно в интересах Украины – якобы посреднические усилия Германии и Франции в так называемом минском формате, по словам Меркель, были направлены на то, чтобы дать время Украине "стать сильнее". Как вы оцениваете это признание экс-канцлера?– Это заявление бывшего канцлера Германии Меркель глубоко шокирует меня и показывает, с какой целью здесь (на Западе – ред.) осознанно предпринимались действия на протяжении многих лет. Минские соглашения никогда не воспринимались всерьез, никогда их не хотели выполнять, но (хотели) выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией. Уже путч на Майдане явно контролировался ЦРУ США. Виктория Нуланд (бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии – ред.) подтвердила это своими "взломанными" звонками (речь о скандале в 2014 году, когда в интернете была опубликована аудиозапись телефонного разговора якобы между Нуланд и тогдашним послом США на Украине Джеффри Пайеттом – ред.). "К черту ЕС" (англ. fuck the EU – фраза якобы Нуланд из аудиозаписи телефонного разговора с Пайеттом – ред.) продемонстрировало в преддверии переворота на Майдане планы США и их цели на Украине как возможном будущем члене НАТО.Тогдашнее законно избранное правительство Украины было насильственно свергнуто и изгнано. Еще до этого на переговорах об ассоциации ЕС с Украиной не было готовности пригласить Россию за стол переговоров в качестве третьего собеседника и значительной сверхдержавы со своими законными региональными интересами. Россия справедливо утверждала, что Украина не должна стать частью натовского расширения на восток, а должна объявить себя нейтральной, что нужно решение для российского военного флота в исторически российском Крыму – для Черноморского флота и автономных, заселенных русскими регионов в Донецке и Луганске. Вместо того, чтобы попытаться найти общее мирное решение между ЕС, Украиной и Россией в то время, со стороны ЕС был отказ от трехсторонних разговоров и переговоров, и новые украинские правители запретом русского языка как государственного и гражданской войной на востоке Украина с почти 15 тысячами погибших мирных жителей затянули конфликт на годы. ЕС здесь не вмешался и не выступил посредником. С нынешними заявлениями Меркель сегодня становится понятна эта стратегия и то, что это было заведомо направлено на конфликт с Россией, или он (конфликт – ред.) рассматривался. Безответственно!– Действительно ли позиция европейцев на минском треке была настолько лицемерной по отношению к России?– По всей видимости. Благодаря нынешним заявлениям Меркель сегодня понятно, почему минские соглашения не были соблюдены Украиной. Судя по всему, с Западом была достигнута договоренность, уже были другие долгосрочные планы, явно нацеленные на возможный конфликт с Россией.– Влияет ли на возможность урегулирования конфликта тот факт, что сейчас НАТО поставляет оружие Украине?– Да, благодаря многолетней военной подготовке Украины к военному конфликту с Россией и нынешним дополнительным поставкам вооружений НАТО конфликт обостряется, затягивается и может выйти за пределы этого региона. Вопрос в том, какие интересы преследует нынешняя администрация США при (президенте Джо – ред.) Байдене? Хотят ли сохранить конфликт на Украине в долгосрочной перспективе? Готовы ли к дальнейшей эскалации конфликта, и есть ли риск распространения этого конфликта и на европейские страны-члены НАТО, возможно, даже с ядерной угрозой и третьей мировой войной на европейском континенте? Остается надеяться только на политические перемены и здравый смысл лиц, принимающих решения. Даже (американский дипломат, бывший советник президента США Ричарда Никсона по национальной безопасности и автор политики разрядки – ред.) Генри Киссинджер резко раскритиковал провокационный подход США и призвал к разумности и к решению. К сожалению, пока без конкретного результата.– Как соотносится с нейтралитетом Австрии тот факт, что НАТО доставляет летальное оружие на Украину через территорию республики?– Если эти поставки оружия НАТО через нейтральную Австрию в воюющую страну Украину подтвердятся, то это было бы вопиющим нарушением нашей австрийской конституции и нейтралитета. На сегодняшний день австрийское правительство заявило, что эти военные транспортные средства и подразделения НАТО (которые пересекают территорию Австрии – ред.) используются только для усиления восточного фланга НАТО и не направляются в зону боевых действий на Украине. Однако печально и очевидно, что австрийское правительство не активизирует австрийский нейтралитет, не предпринимает мирных усилий и посредничества ради мира и даже участвовало в санкциях ЕС, в отличие от Венгрии при (премьер-министре Викторе – ред.) Орбане. Очевидно, что некоторые политические партии в Австрии или их представители заигрывают с будущим членством Австрии в НАТО и хотят принести в жертву на алтарь ЕС и НАТО наш драгоценный постоянный нейтралитет, который приносит нам безопасность и мир, который гарантирует нам, что ни один австрийский солдат не может быть вовлечен в наступательную войну. Здесь нужно быть особенно бдительными. Австрийский нейтралитет является и должен оставаться важнейшей опорой австрийской конституции. Мы несем эту обязанность перед свободой, которую мы обрели в 1955 году, союзниками и нашим собственным народом.– Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Австрия "пока" не присоединится к миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих на своей территории. Вы полагаете, что вопрос о присоединении Австрии к этой военной операции действительно открыт?– К сожалению, поведение канцлера Нехаммера в вопросе о позиции ЕС в украинском конфликте до сих пор показывает, что австрийский нейтралитет не вызывает у него искренней озабоченности. Однако он знает, что более 80% населения Австрии не хочет отказа от нейтралитета и категорически против присоединения к военному союзу. Тем не менее, нельзя исключать, что, помимо (австрийской либеральной партии – ред.) NEOS, есть сторонники членства (Австрии – ред.) в НАТО и в Народной партии (ÖVP), у "Зеленых" и части Социал-демократической партии (SPÖ), которые могли бы в будущем развернуть деятельность в этом направлении. Аналогично как, например, в Швеции и Финляндии. В любом случае, я это отвергаю и знаю, что большинство австрийцев также последовательно отвергают это. Но бдительность – это всегда хорошо!– По статистике, цены на газ в Австрии в октябре были на 119% выше, чем в октябре 2021 года. На этом фоне правительство объявило, что страна готова к зиме, и цель Вены – полностью отказаться от российского газа. Не кажется ли, что власть живет в мире собственных иллюзий? И что это значит для обычных австрийцев?– В действительности резервы газовых хранилищ не пополняются (ниже 20%), цены стремительно растут, домохозяйства и граждане сталкиваются с ростом цен на газ и электроэнергию от Wien Energie, которые многие уже не могут себе позволить или находятся на пределе возможностей. И некоторые эксперты уже некоторое время предупреждают о надвигающихся отключениях электроэнергии и опасном дефиците газа и электричества этой зимой. Это может привести к повсеместной гибели всего из-за плохого управления со стороны правительства.– Россия объявила о прекращении поставок нефти в страны, поддерживающие введенные Брюсселем ограничения на цены на российскую нефть. Следует ли Австрии поддержать решение Брюсселя и начать диктовать Москве цены на наши же энергоносители?– Я всегда выступал за нейтральный, особый путь для Австрии. Мы не должны были соглашаться ни на санкции EС, ни на поставки оружия НАТО через Австрию, и должны были следовать примеру Венгрии при Орбане. На первом месте всегда интересы собственного народа, который не должен замерзнуть, погрязнуть в безработице и нищете.– Как вы оцениваете сегодняшние отношения между Веной и Москвой, можно ли сказать, что они, как и цены на газ, ухудшились "на 119%"? В этой ситуации, как вы считаете, возможно ли, что Вена воспользуется своим нейтральным статусом и попытается организовать процесс украинского урегулирования в качестве посредника?– Я с самого начала желал сильную, нейтральную позицию и посредничество по примеру (бывшего министра иностранных дел и канцлера Австрии – ред.) Бруно Крайского. Однако правительство под руководством Нехаммера подорвало нейтралитет, так что доверие между основными силовыми блоками на международном уровне утрачено. Поэтому сегодня в лице Эрдогана есть другие серьезные посредники. К сожалению!– Видите ли вы политическую волю начать посреднические усилия у современного правительства Австрии?– Нет, к сожалению, нет.– Несколько лет назад вы решили уйти из политики из-за организованной против вас информационной кампании, которую поддержали несколько немецких СМИ. На фоне нынешнего беспрецедентного политического и экономического кризиса в Европе вы рассматриваете возможность возвращения в большую политику? Если да, то как и при каких условиях вы бы согласились на это?– Никогда не говори никогда. Сейчас нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20221213/1838421841.html

https://ria.ru/20221209/soglasheniya-1837436159.html

https://ria.ru/20221026/miting-1827001171.html

https://ria.ru/20221214/gaz-1838674969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, австрия, хайнц-кристиан штрахе, санкции в отношении россии, евросоюз, нато, карл нехаммер, виктория нуланд