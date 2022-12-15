https://ria.ru/20221215/diplomatf-1838765830.html
Западные дипломаты не верят, что статус Крыма можно оспорить, пишут СМИ
Западные дипломаты не верят, что статус Крыма можно оспорить, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2022
Западные дипломаты не верят, что статус Крыма можно оспорить, пишут СМИ
Никто в дипломатических кругах Запада не верит, что Крым может вернуться под власть Украины, сообщает газета Mirror со ссылкой на западного чиновника. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:01
2022-12-15T07:01
2022-12-15T07:03
в мире
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севастополь
россия
республика крым
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Никто в дипломатических кругах Запада не верит, что Крым может вернуться под власть Украины, сообщает газета Mirror со ссылкой на западного чиновника.Согласно источнику, американские лидеры того же мнения. "Я не слышал, чтобы кто-то говорил, что Крым можно вернуть - я также не слышал, чтобы так говорили украинцы. Я был бы очень удивлен, если бы этот сценарий был у кого-либо на уме", - добавил он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос территориальной принадлежности Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221215/shtrakhe-1838764442.html
украина
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в мире, владимир путин, украина, севастополь, россия, республика крым
В мире, Владимир Путин, Украина, Севастополь, Россия, Республика Крым
07:01 15.12.2022 (обновлено: 07:03 15.12.2022)
Западные дипломаты не верят, что статус Крыма можно оспорить, пишут СМИ
Mirror: никто из западных дипломатов не верит, что Крым может вернуться под власть Украины